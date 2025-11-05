Βορίζια: Νέο βίντεο με πυροβολισμούς στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. – Τι εκτιμούν οι αρχές για την έκρηξη

Βίντεο που αποτυπώνει τον 43χρονο κουμπάρο του 39χρονου, και σημερινό συλληφθέντα για τη συμπλοκή στα Βορίζια Κρήτης, έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικές Αρχές, που προσπαθούν να εξιχνιάσουν πλήρως την υπόθεση.

Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται ο 43χρονος συλληφθέντας για την υπόθεση με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια -την ημέρα του επεισοδίου- να πυροβολάει με τυφέκι τύπου καλάσνικοφ, και από σχετικό ύψωμα.

Όσον αφορά στην υπερασπιστική γραμμή των τριών, πρώτων συλληφθέντων στα Βορίζια, παρόλο που οι ίδιοι τυπικά δεν έχουν πει απολύτως τίποτα, αφήνουν να εννοηθεί ότι το περασμένο Σάββατο ήταν «παρόντες στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς, αλλά εκείνοι δεν πυροβόλησαν καθώς δεν είχαν όπλα».

Σύμφωνα με τη νομική τους ομάδα, την οποία επικαλείται το Mega, τα τρία αδέρφια φέρεται να «προσπάθησαν να διαφύγουν, φοβούμενοι εκδικητικές ενέργειες, και όχι γιατί είχαν την αίσθηση πως θα συλληφθούν για την υπόθεση με τους δύο νεκρούς». Πλέον, οι Αρχές έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στην έκρηξη της Παρασκευής, όπου εκτιμούν πως ήταν διαφορετικά πρόσωπα ο «μεταφορέας» και το άτομο που συναρμολόγησε τον εμπρηστικό μηχανισμό.

Βορίζια: Προθεσμία για τα τρία αδέρφια

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 10/11/2025 στις 11 το πρωί ζήτησαν και έλαβαν τα τρία αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό των Βοριζίων. Στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου κρατούνται μετά την παράδοσή τους χθες τα τρία αδέλφια , έφτασε για τη διαδικασία Ανακριτής προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρξει ένταση.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομια και η απολογία τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

Νωρίτερα, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε ο ανήλικος γιος του ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται ότι υπέθαλψε - κρύβοντας μια βραδιά- τον ένα από τους τρεις κατηγορούμενους που παραδόθηκαν χθες στις αστυνομικές αρχές.

Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ του ορίστηκε δικάσιμος για τις 25 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ο πατέρας του που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου , δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία και αφέθηκε επίσης ελεύθερος. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι, και οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι για το μακελειό.

Βορίζια: Άφαντα τα όπλα της συμπλοκής

Υπενθυμίζεται πως ο οπλισμός του 43χρονου συλληφθέντα βρέθηκε καλά κρυμμένος μέσα σε σπηλία. Σύμφωνα με πληροφορίες όλα τα όπλα είναι αδήλωτα και βρέθηκαν επιμελώς τυλιγμένα. Το βοσκοτόπι πάνω στον Ψηλορείτη ανήκει στον γαμπρό του 39χρονου νεκρού.

Όμως, κανείς εκ των φερόμενων ως δραστών δεν έχει μιλήσει -ακόμα- για τα όπλα της βεντέτας. Οι δυνάμεις των ΕΚΑΜ ερευνούν κάθε πιθανό σημείο στην περιοχή, όπως τάφους και πηγάδια, χρησιμοποιώντας και ανιχνευτές μετάλλων.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι «μέχρι στιγμής ο οπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί δεν έχει βρεθεί. Η μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιείται εδώ και ημέρες στον Ψηλορείτη. Ωστόσο μέχρι και τώρα δεν έχει βρεθεί τίποτα και όσοι γνωρίζουν κάτι δεν μιλούν. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν είναι 9άρια πιστόλια, καλάσνικοφ και κυνηγετική καραμπίνα».

