Η Nvidia γίνεται η πρώτη εταιρεία αξίας 5 τρισ. δολαρίων

Η Nvidia έγινε η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που αγγίζει κεφαλαιοποίηση 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 4,3 τρισ. ευρώ), μόλις τρεις μήνες αφότου ο κολοσσός Silicon Valley είχε ξεπεράσει το φράγμα των 4 τρισ. δολαρίων.

Η επίτευξη αυτού του νέου ορόσημου υπογραμμίζει τον «σεισμό» που έχει προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη τεχνολογική ανατροπή μετά την παρουσίαση του πρώτου iPhone από την Apple και τον Στιβ Τζομπς, πριν από 18 χρόνια.

Ωστόσο, δεν λείπουν οι ανησυχίες για πιθανή «φούσκα». Στελέχη της Τράπεζας της Αγγλίας προειδοποίησαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα για τον αυξανόμενο κίνδυνο υπερτιμημένων μετοχών τεχνολογίας λόγω του επενδυτικού ενθουσιασμού γύρω από την AI, προειδοποιώντας ότι η «φούσκα» αυτή μπορεί να «σκάσει».

Παρόμοιο καμπανάκι κινδύνου έχει χτυπήσει και η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Η τεράστια ζήτηση για τα τσιπ της Nvidia αποτελεί τον βασικό λόγο για την εκρηκτική άνοδο της μετοχής της από τις αρχές του 2023.

Την Τετάρτη, η τιμή της μετοχής άγγιξε τα 207,86 δολάρια (178,66 ευρώ) στις πρωινές συναλλαγές της αμερικανικής αγοράς, με 24,3 δισεκατομμύρια μετοχές σε κυκλοφορία, ανεβάζοντας τη συνολική αποτίμηση της εταιρείας στα 5,05 τρισ. δολάρια (4,34 τρισ. ευρώ).

Για σύγκριση, η αξία της Nvidia ξεπερνά το ΑΕΠ της Ινδίας, της Ιαπωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Την Τρίτη, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έκανε λόγο για παραγγελίες τσιπ ύψους 500 δισ. δολαρίων (περίπου 430 δισ. ευρώ).

Την ίδια ημέρα, η εταιρεία ανακοίνωσε συνεργασία με την Uber στον τομέα των ρομποταξί, καθώς και επένδυση 1 δισ. δολαρίων (859 εκατ. ευρώ) στη Nokia, με τις δύο εταιρείες να σχεδιάζουν συνεργασία στην ανάπτυξη της τεχνολογίας 6G.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά, καθώς η Nvidia συνεργάζεται με το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας για τη δημιουργία επτά νέων υπερυπολογιστών τεχνητής νοημοσύνης.

Τον περασμένο μήνα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 100 δισ. δολάρια (85,9 δισ. ευρώ) στην OpenAI, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής συνεργασίας που θα προσθέσει τουλάχιστον 10 γιγαβάτ υπολογιστικής ισχύος στα κέντρα δεδομένων AI της Nvidia, ενισχύοντας τη δυναμική του ChatGPT.

Συζητήσεις με την Ουάσινγκτον και την Κίνα

Τον Αύγουστο, ο Χουάνγκ αποκάλυψε ότι η Nvidia συζητά με την κυβέρνηση Τραμπ την πιθανότητα ανάπτυξης ενός νέου επεξεργαστή ειδικά για την κινεζική αγορά.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Air Force One, δήλωσε ότι θα συζητήσει το θέμα των τσιπ της Nvidia με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, την Πέμπτη.

Οι ημιαγωγοί παραμένουν κρίσιμο σημείο έντασης στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας, αν και οι επενδυτές ελπίζουν πλέον σε χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές τσιπ.

Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε ανακούφιση για τον Χουάνγκ, ο οποίος έχει επανειλημμένα επικρίνει τις αμερικανικές απαγορεύσεις, υποστηρίζοντας ότι οι περιορισμοί ενισχύουν τελικά τις κινεζικές δυνατότητες στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ωθούν την Κίνα να απεξαρτηθεί από τα αμερικανικά προϊόντα.

Όπως φαίνεται, το Πεκίνο έχει ήδη αντιληφθεί αυτή τη λογική, ακόμη κι αν η Ουάσινγκτον εμφανίζεται να μαλακώνει τη στάση της.

Μετά την απόφαση των ΗΠΑ να επιτρέψουν τις εξαγωγές των H20 τσιπ, η κινεζική ρυθμιστική αρχή απαγόρευσε στις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες της χώρας να αγοράζουν τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia.

Αν και η απαγόρευση αυτή θα μπορούσε να παραμείνει μακροπρόθεσμα, ειδικοί εκτιμούν ότι ενδέχεται να αποτελεί διαπραγματευτικό «χαρτί» στις συνομιλίες μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον για το εμπόριο τσιπ.

Με πληροφορίες από euronews.com