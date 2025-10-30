ΤECH & SCIENCE
Αυξάνονται τα κρούσματα υπνικής άπνοιας στους καύσωνες

Η υπνική άπνοια, κατά την οποία η αναπνοή του ατόμου διακόπτεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν προκαλεί απλώς υπερβολική υπνηλία, αλλά μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο υπέρτασης, εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιακών παθήσεων και διαβήτη τύπου 2

Αύξηση του αριθμού των ατόμων που πάσχουν από αποφρακτική άπνοια ύπνου παρατηρείται κατά τη διάρκεια των καυσώνων, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «European Respiratory Journal».

Η υπνική άπνοια, κατά την οποία η αναπνοή του ατόμου διακόπτεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν προκαλεί απλώς υπερβολική υπνηλία, αλλά μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο υπέρτασης, εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιακών παθήσεων και διαβήτη τύπου 2.

Οι ερευνητές από το Ινστιτούτο Υγείας Ύπνου της Αδελαΐδας και το ερευνητικό ινστιτούτο FHMRI του Πανεπιστημίου Flinders της Αυστραλίας, ανέλυσαν δεδομένα από 67.558 άτομα σε 17 ευρωπαϊκές χώρες, τα οποία χρησιμοποιούν τακτικά αισθητήρες ύπνου κάτω από το στρώμα τους για να παρακολουθήσουν τα μοτίβα ύπνου. Τα δεδομένα που εντάχθηκαν στη μελέτη αφορούσαν στην περίοδο από τον Ιανουάριο 2020 έως τον Σεπτέμβριο 2024, οπότε σημειώθηκαν κατά μέσο όρο δύο ή τρεις καύσωνες ανά έτος σε κάθε περιοχή που μελετήθηκε.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών καυσώνων η αποφρακτική υπνική άπνοια έγινε πιο συχνή και πιο σοβαρή. Συγκεκριμένα, ο κίνδυνος εμφάνισης μέτριας έως σοβαρής αποφρακτικής υπνικής άπνοιας αυξανόταν κατά 13% στην κορύφωση ενός καύσωνα. Για κάθε αύξηση της θερμοκρασίας κατά έναν βαθμό Κελσίου κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα, η συχνότητα εμφάνισης μέτριας έως σοβαρής αποφρακτικής υπνικής άπνοιας αυξανόταν κατά 1,1%. Ο κίνδυνος ήταν ακόμα μεγαλύτερος όταν η υγρασία ήταν επίσης υψηλή.

Η ομάδα σχεδιάζει στη συνέχεια να διερευνήσει πώς οι ζεστές νύχτες επηρεάζουν την αναπνοή κατά τη διάρκεια του ύπνου, γιατί επιδεινώνεται η αποφρακτική υπνική άπνοια και αν οι στρατηγικές ψύξης ή τυχόν αλλαγές στη συμπεριφορά μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του αντικτύπου.

