Η ΕΕ αποσύρει iPhone από την αγορά λόγω υπερβολικής ακτινοβολίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε οριστικό τέλος στην κυκλοφορία του iPhone 12 A2403 στην Ε.Ε., υιοθετώντας το πόρισμα της Γαλλικής Αρχής Ραδιοεξοπλισμού (ANFR), η οποία είχε εντοπίσει υπέρβαση στα επιτρεπτά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας της συσκευής. Η απόφαση, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Σεπτεμβρίου 2025, σηματοδοτεί το τέλος μιας πολύμηνης διαμάχης ανάμεσα στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και την Apple.

Η υπόθεση ξεκίνησε στη Γαλλία, όταν οι τεχνικοί έλεγχοι της ANFR αποκάλυψαν ότι το συγκεκριμένο μοντέλο ξεπερνούσε το όριο SAR, δηλαδή τον δείκτη που υπολογίζει πόση ακτινοβολία απορροφά ο ανθρώπινος οργανισμός. Η υπηρεσία απαίτησε την απόσυρση του τηλεφώνου από την αγορά και κάλεσε την Apple να αιτιολογήσει τις μετρήσεις, προειδοποιώντας ότι το ζήτημα θα παραπεμφθεί στις Βρυξέλλες εάν η εταιρεία δεν συμμορφωθεί.

Η Apple απάντησε πως το iPhone 12 συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα, επικαλούμενη ανεξάρτητες μετρήσεις, και προσπάθησε να αποφύγει μια πανευρωπαϊκή απαγόρευση με αναβάθμιση λογισμικού που μείωνε τις εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων. Ωστόσο, η λύση αυτή δεν κρίθηκε επαρκής.

Μετά από ένσταση της ιρλανδικής ρυθμιστικής αρχής, η Κομισιόν επανεξέτασε την υπόθεση και κατέληξε ότι η απόφαση της ANFR ήταν απολύτως τεκμηριωμένη. Η απόσυρση πλέον ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, όπου οι εισαγωγείς και διανομείς υποχρεούνται, βάσει του Π.Δ. 98/2017, να απομακρύνουν άμεσα τη συσκευή από την αγορά και να ενημερώσουν σχετικά την ΕΕΤΤ.

Ολόκληρη η ανακίνωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2025/1760 της 19ης Αυγούστου 2025 η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (OJ L, 2025/1760, 01-09-2025), επέβαλε το μέτρο της απόσυρσης του κινητού τηλεφώνου με ονομασία iPhone 12 A2403, που κατασκευάζεται από την εταιρεία Apple Inc.

Η απόφαση αυτή βασίστηκε σε δοκιμές και ελέγχους που πραγματοποίησε η αρμόδια Γαλλική Αρχή Εποπτείας της Αγοράς Ραδιοεξοπλισμού (Agence nationale des fréquences-ANFR) στο συγκεκριμένο προϊόν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γαλλικής Αρχής (Αρ. 2014/53/EU-F-231005-14771), διαπιστώθηκε ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ αναφορικά με την υγεία και ασφάλεια των προσώπων και των κατοικίδιων ζώων (Άρθρο 3.1.α). Ειδικότερα, οι εργαστηριακές μετρήσεις έδειξαν ότι η συσκευή εκπέμπει υψηλότερα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας, γεγονός που σημαίνει ότι η έκθεση των χρηστών σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων ενδέχεται να υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια για τον γενικό πληθυσμό.

Κατά συνέπεια, επιβλήθηκε το μέτρο της απόσυρσης του προϊόντος από τη γαλλική αγορά.

Εντός του προβλεπόμενου διαστήματος των τριών μηνών υπεβλήθη ένσταση από την ιρλανδική Εποπτική Αρχή (Commission for Communications Regulation-ComReg), με αποτέλεσμα να κληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει, σύμφωνα με το Άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ, εάν το μέτρο που έλαβε η ANFR ήταν δικαιολογημένο.

Με βάση την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Official Journal of the European Union-OJEU), το μέτρο απόσυρσης που έλαβε η ANFR θεωρείται δικαιολογημένο και εφαρμόζεται και στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με το Άρθρο 41 του ΠΔ 98/2017, (ΦΕΚ 139/Α/20-09-2017)».