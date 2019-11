Σύντομα, τα memes που μοιραζόμαστε online ενδέχεται να κοστίζουν μια ολόκληρη περιουσία.

Συγκεκριμένα, η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων έδωσε το πράσινο φως για ένα νέο νομοσχέδιο, γνωστό και ως «CASE» (Copyright Alternative in Small-Claims Enforcement), το οποίο θα επιτρέπει στους δημιουργούς περιεχομένου να καταθέτουν αγωγές για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων. Μάλιστα, οι αποζημιώσεις που θα λαμβάνουν οι δημιουργοί μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τις 27.000 ευρώ (ή αλλιώς τις 30.000 δολάρια).

Στο παρελθόν, αρκετοί ήταν οι δημιουργοί που είχαν μπει στη διαδικασία να κινηθούν νομικά διεκδικώντας τα πνευματικά τους δικαιώματα, όμως εν τέλει φαίνεται πως βγήκαν οικονομικά ζημιωμένοι. Ωστόσο, αυτό το νέο νομοσχέδιο επί της ουσίας διευκολύνει τους creators, καθώς η διαδικασία της αγωγής δεν θα είναι πλέον τόσο ακριβή.

Η απόφαση αυτή, αν και έχει δυσαρεστήσει τους δημιουργούς των memes, ουσιαστικά δικαιώνει τη δουλειά των σχεδιαστών και των καλλιτεχνών που μέχρι πρότινος έβλεπαν το έργο τους να χρησιμοποιείται και να τροποποιείται εν αγνοία τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Gizmodo, πολλοί χρήστες του Διαδικτύου έχουν την τάση να μετατρέπουν πρωτογενές φωτογραφικό υλικό σε memes και στη συνέχεια τις μοιράζονται online χωρίς να έχουν ενημερωθεί για το νέο νομοσχέδιο.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προς το παρόν δεν έχει εφαρμοστεί, διότι εκκρεμεί η απόφαση της Γερουσίας μέχρι τελικά να υλοποιηθεί και πρακτικά η παραπάνω απόφαση.

Copyright Alternative in Small-Claims Enforcement CASE Act of 2019 passed the House and heads to the Senate. https://t.co/Dq0lGyft4F



3 judge panel in (c) office.



Would you take your patent infringement case to the PTAB?