Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι χρήστες του Instagram επιλέγουν τη mobile εκδοχή του, όμως αυτό δε σημαίνει πως δεν υπάρχουν και αρκετοί που συνδέονται στην πλατφόρμα μέσω desktop. Αυτή η επιλογή των χρηστών φαίνεται πως έχει κινήσει το ενδιαφέρον της πλατφόρμας για τη δυνατότητα αποστολής DMs και μέσω desktops.

Η ανακοίνωση αυτή γνωστοποιήθηκε πριν μερικές ώρες από την blogger τεχνολογίας Jane Manchun Wong, η οποία συνηθίζει να κάνει πρώτη ανακοινώσεις γύρω από το ποιες αλλαγές ενδέχεται να κάνουν οι μεγάλες εταιρίες τεχνολογίας στις υπηρεσίες τους.

Instagram is working on Direct for the desktop website pic.twitter.com/2Yc0T94wh1

H Wong μέσα από την ανακοίνωσή της επισημαίνει πως οι συνομιλίες με τους υπόλοιπους χρήστες της πλατφόρμας θα βρίσκονται σε ένα sidebar, το οποίο μοιάζει αρκετά με το αντίστοιχο του Messenger. Μάλιστα, η είδηση αυτή δεν προκαλεί μεγάλη έκπληξη δεδομένου ότι και ο ίδιος ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ έχει ανακοινώσει στο παρελθόν ότι πρόθεσή του είναι οι εφαρμογές Facebook, Instagram και WhatsApp να μοιράζονται ένα παρόμοιο user interface (UI).

On Instagram Direct for desktop web, thread info becomes a sidebar just like Messenger for desktop web pic.twitter.com/OJH61aoCqU