Για όποιον αγωνιούσε για το πότε θα φορέσει το νέο πολυαναμενόμενο γκάτζετ της αγοράς, τα «έξυπνα γυαλιά» της Facebook κυκλοφορούν προσεχώς.



Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, θα είναι η επόμενη συσκευή που θα κυκλοφορήσει.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μαρκ Ζούκερμπεργκ κατά τη διάρκεια της γνωστοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων του δεύτερου τετραμήνου, όπου και ενημέρωσε για το κύκλο των επερχόμενων προϊόντων.

«Κοιτάζοντας στο μέλλον, το επόμενο προϊόν που αναμένεται να κυκλοφορήσει, θα είναι τα πρώτα μας έξυπνα γυαλιά από τη Ray-Ban σε συνεργασία με την EssilorLuxottica» είπε χαρακτηριστικά.

Παρότι ο Ζούκερμπεργ δεν γνωστοποίησε τίποτα περαιτέρω για το χρόνο κυκλοφορίας του «κυοφορούμενου» προϊόντος, αποκάλυψε πως η νέα αυτή συσκευή δεν θα διαφέρει στην όψη από ένα κανονικό ζευγάρι γυαλιών.

Beyond thrilled to finally share a sneak peek of our Facebook partnership with Ray-Ban! Our first smart glasses will launch next year, and that’s just the beginning… The future will be a classic and it's coming in 2021 😎 pic.twitter.com/l9992ZQGoy