Twitter: Η Λίντα Γιακαρίνο αντικατέστησε νωρίτερα τον Έλον Μασκ

Η Λίντα Γιακαρίνο, η νέα επικεφαλής του Twitter, που αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα τον τελευταίο καιρό, ανέλαβε τα καθήκοντά της νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Η Λίντα Γιακαρίνο, η οποία προηγουμένως ήταν επικεφαλής της διαφημιστικής διεύθυνσης της NBCUniversal, εντάχθηκε στο Twitter λίγες ημέρες αφότου αποχώρησε ο δεύτερος κατά σειρά επικεφαλής της διεύθυνσης εμπιστοσύνης και ασφάλειας.

Ο Έλον Μασκ είχε ανακοινώσει στις 12 Μαΐου ότι η διάδοχός του θα ενταχθεί στο δυναμικό της εταιρείας του Twitter σε έξι εβδομάδες, αλλά η ημερομηνία ανάληψης του ρόλου ήρθε νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Το Twitter ανακοίνωσε επίσης ότι προσέλαβε και τον Τζο Μπέναροχ από τη NBCUniversal.

Ο Τζο Μπέναροχ ήταν αντιπρόεδρος επικοινωνίας, διαφήμισης και συνεργασιών στον γίγαντα των μέσων ενημέρωσης. Εργάστηκε επίσης επί σειρά ετών στη Meta, την εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το Facebook και το Instagram, ενώ όσον αφορά στο Twitter, θα επικεντρωθεί στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Από την πλευρά του, ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι σκοπεύει να παραμείνει στην εταιρεία.

Υπενθυμίζεται πως ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του Twitter δήλωσε πέρσι ότι θα παραιτηθεί από διευθύνων σύμβουλος μόλις βρει «κάποιον αρκετά ανόητο για να αναλάβει τη δουλειά». Ακολούθησε δημοσκόπηση στο Twitter, όταν ο Έλον Μασκ ζήτησε από τον κόσμο να ψηφίσει για το αν πρέπει να παραιτηθεί. Το 57,5% ψήφισε ναι.

Η Λίντα Γιακαρίνο καλωσόρισε τον πρώην συνεργάτη της NBCUniversal, Τζο Μπέναροχ στο Twitter,με ανάρτησή της στην οποία έγραφε «Καλώς ήρθατε στο σμήνος. Από το ένα πουλί στο άλλο».

Welcome to the flock, @benarroch_joe ! From one bird to the next. Let’s get to work @Twitter ! #timetofly

Εκείνος, από την πλευρά του, είπε «Ανυπομονώ να φέρω την εμπειρία μου στο Twitter και να συνεργαστώ με όλη την ομάδα για να δημιουργήσουμε μαζί το Twitter 2.0».

Thank you @lindayacc! I am looking forward to partnering with the entire team and the industry to build @Twitter 2.0 together! Let’s make history! https://t.co/uHJfE08Z5L