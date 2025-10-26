Tinder: Υποχρεωτική επαλήθευση προσώπου για νέους χρήστες στις ΗΠΑ

Η Tinder ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι λανσάρει στις ΗΠΑ ένα υποχρεωτικό σύστημα επαλήθευσης προσώπου για όλους τους νέους χρήστες, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας κατά των ψεύτικων προφίλ και των διαδικτυακών απατών. Η λειτουργία, που ονομάζεται Face Check, θεωρείται η πρώτη του είδους της σε μεγάλη εφαρμογή γνωριμιών και θα καταστεί σταδιακά διαθέσιμη σε όλες τις πολιτείες.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το Face Check απαιτεί από κάθε νέο μέλος να ολοκληρώσει έναν “έλεγχο ζωντάνιας”, μια σύντομη βιντεο-λήψη selfie μέσα στην εφαρμογή. Η διαδικασία δεν αποθηκεύει φωτογραφίες, αλλά δημιουργεί έναν κρυπτογραφημένο χάρτη με μαθηματικά δεδομένα για το σχήμα του προσώπου, όπως εξηγεί ο Yoel Roth, επικεφαλής του τομέα «Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας» της Match Group, που ανήκει στην Tinder.

«Δεν κρατάμε εικόνα του προσώπου σας ούτε χρησιμοποιούμε αναγνώριση φωτογραφιών», δήλωσε ο Roth. «Πρόκειται για σημεία δεδομένων που μετατρέπονται σε μαθηματικό αποτύπωμα, έναν “hash”, που μας επιτρέπει να ελέγξουμε αν το άτομο έχει ήδη λογαριασμό στην πλατφόρμα». Η νέα τεχνολογία έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία στην Καλιφόρνια, με το Τέξας και άλλες πολιτείες να ακολουθούν το επόμενο διάστημα.

Tinder: Πώς λειτουργεί το Face Check και τι αλλάζει για τους χρήστες

Η Match Group αναφέρει ότι το Face Check «θέτει νέο πρότυπο εμπιστοσύνης και ασφάλειας στη βιομηχανία γνωριμιών» και αντιμετωπίζει «ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα του διαδικτύου, το να γνωρίζεις αν κάποιος είναι πραγματικός».

Οι λεγόμενοι “bad actors”, όπως τους αποκαλεί η εταιρεία, είναι λογαριασμοί που εμπλέκονται σε παραπλανητική δραστηριότητα, από spam και bot account μέχρι σοβαρές οικονομικές απάτες. Το 98% των μέτρων εποπτείας περιεχομένου της Tinder αφορά ψεύτικα προφίλ και απάτες αυτού του είδους.

Ο Roth υπογράμμισε ότι η νέα τεχνολογία είναι ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της μαζικής δημιουργίας ψεύτικων λογαριασμών. «Μπορείς να αλλάξεις αριθμό τηλεφώνου, email ή συσκευή», είπε. «Αλλά δεν μπορείς να αλλάξεις πρόσωπο». Ωστόσο, η εταιρεία αναγνωρίζει ότι η συλλογή δεδομένων προσώπου ενδέχεται να προκαλέσει ανησυχίες για την ιδιωτικότητα. Ο Roth απάντησε πως «ακόμη κι αν κάποιος αποκτήσει πρόσβαση σε όλα τα hashes που έχουν δημιουργηθεί, δεν θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει για να αναγνωρίσει πρόσωπα».

Μέχρι τώρα, η επαλήθευση λογαριασμού στην Tinder ήταν προαιρετική. Οι χρήστες μπορούσαν, ανάλογα με τη χώρα τους, να επιλέξουν έλεγχο μέσω selfie ή επίσημου εγγράφου ταυτότητας. Αντίστοιχα, άλλες εφαρμογές όπως το Bumble προσφέρουν έλεγχο προσώπου, αλλά σε εθελοντική βάση.

Tinder: Από τα ψεύτικα προφίλ στις ρομαντικές απάτες – ένα δισεκατομμυρίων πρόβλημα

Το μέτρο έρχεται ως απάντηση σε ένα φαινόμενο που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Σύμφωνα με αναλύσεις των αναφορών εγκλημάτων του FBI, οι Αμερικανοί έχουν χάσει σχεδόν 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια την τελευταία δεκαετία από ρομαντικές και “confidence” απάτες. Οι δράστες δημιουργούν ψεύτικες ταυτότητες για να εκμεταλλευτούν συναισθηματικά τα θύματά τους και να αποσπάσουν χρήματα, πολλές φορές μέσω κρυπτονομισμάτων ή τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Roth παραδέχτηκε πως το Face Check δεν μπορεί να εξαλείψει τα υπάρχοντα ψεύτικα προφίλ, αφού εφαρμόζεται μόνο σε νέους χρήστες. Ωστόσο, τόνισε πως το εργαλείο είναι «ιδιαίτερα αποτελεσματικό στο να αποτρέπει τη μαζική δημιουργία νέων πλαστών λογαριασμών, που αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή αυτή τη στιγμή».

Το Face Check αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη διεθνή εταιρεία FaceTec, ειδικευμένη σε λογισμικό 3D αναγνώρισης προσώπου. Σύμφωνα με την Tinder, η τεχνολογία έχει ήδη εφαρμοστεί σε χώρες όπως Κολομβία, Καναδάς, Αυστραλία, Ινδία και περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας, οδηγώντας σε 40% μείωση αναφορών για ψεύτικα προφίλ.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της συνολικής αναδιάρθρωσης της Match Group υπό τη διοίκηση του νέου CEO Spencer Rascoff, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία τον Φεβρουάριο και ήδη προχώρησε σε μείωση προσωπικού κατά 13%. Ο Rascoff, γνωστός επιχειρηματίας και συνιδρυτής του Zillow, έχει δηλώσει πως στόχος του είναι να οδηγήσει την Tinder σε «υπεύθυνη καινοτομία» και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των χρηστών.

Με πληροφορίες από Wired