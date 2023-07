Threads: Η νέα πλατφόρμα έχασε πάνω από τους μισούς χρήστες, παραδέχτηκε ο Ζούκερμπεργκ

Την κατιούσα φαίνεται να πήρε, παρά την αρχική «έκρηξη», το Threads, η νέα πλατφόρμα της Meta.

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, παραδέχθηκε ότι το Threads, έχει χάσει περισσότερους από τους μισούς χρήστες του. Ο αντίπαλος του Twitter «εκτοξεύτηκε» με περισσότερους από 100 εκατομμύρια χρήστες μέσα σε πέντε ημέρες από το λανσάρισμά του, αυτό τον μήνα. Αλλά ο Ζούκερμπεργκ αναγνώρισε ότι πλέον οι αριθμοί αυτοί έχουν μειωθεί.

«Αν έχεις περισσότερους από 100 εκατομμύρια ανθρώπους που έκαναν εγγραφή, ιδανικά θα ήταν φοβερό αν όλοι τους ή έστω οι μισοί από αυτούς παρέμεναν. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί», δήλωσε. Ο Ζούκερμπεργκ - ο οποίος έκανε τα σχόλια αυτά σε μια κλήση προς τους υπαλλήλους του, σύμφωνα με το Reuters - χαρακτήρισε την κατάσταση «φυσιολογική» και δήλωσε ότι αναμένει ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί καθώς θα προστίθενται νέα χαρακτηριστικά στην εφαρμογή.

Το Threads επικρίθηκε για τις περιορισμένες δυνατότητες που είχε όταν ξεκίνησε. Έκτοτε, η Meta έχει προσθέσει νέες λειτουργίες, όπως ξεχωριστές ροές «following» και «for you» και αυξημένες δυνατότητες μετάφρασης των αναρτήσεων σε διάφορες γλώσσες.

Ο επικεφαλής προϊόντος της εταιρείας, Κρις Κοξ, δήλωσε στο προσωπικό ότι τώρα εστιάζει στην προσθήκη περισσότερων εργαλείων που θα έχουν ως αποτέλεσμα να παραμείνουν οι χρήστες και παράλληλα να επιστρέψουν όσοι έφυγαν.

