Τα περιστέρια φαίνεται να φοβούνται περισσότερο τις γυναίκες από τους άνδρες, δείχνει μελέτη

Μία μελέτη με απρόσμενα ευρήματα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό People and Nature της British Ecological Society, έδειξε ότι τα πτηνά που ζουν στις πόλεις, όπως τα περιστέρια, φαίνεται να φοβούνται περισσότερο τις γυναίκες απ’ ό,τι τους άνδρες.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι άνδρες μπορούν να πλησιάσουν τα αστικά πουλιά σε απόσταση έως 7,5 μέτρων πριν αυτά πετάξουν, δηλαδή περίπου ένα μέτρο πιο κοντά σε σχέση με τις γυναίκες.

Τα αποτελέσματα ήταν σταθερά σε πέντε χώρες και σε 37 διαφορετικά είδη πτηνών, μεταξύ των οποίων κάποια, όπως οι καρακάξες, που είναι γνωστό ότι φοβούνται περισσότερο τον άνθρωπο, αλλά και άλλα, όπως τα περιστέρια, που τρομάζουν πιο δύσκολα.

Birds living in cities are more scared of women than men, a study has found



Μελέτη για περιστέρια: Άγνωστος ο λόγος για τον οποίο φοβούνται τις γυναίκες

Ο λόγος για τον οποίο τα πουλιά αντιλαμβάνονται τις γυναίκες ως πιο απειλητικές παραμένει άγνωστος. Οι ερευνητές αρχικά υπέθεσαν ότι ενδεχομένως να ευθύνονται εξελικτικές ή σωματικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, ωστόσο η μελέτη έδειξε ότι ούτε το ύψος ούτε το μήκος των μαλλιών των γυναικών επηρεάζουν τα αποτελέσματα.

Ο συν-συγγραφέας της μελέτης, Federico Morelli, από το Πανεπιστήμιο του Τορίνο, δήλωσε: «Έχουμε εντοπίσει ένα φαινόμενο, αλλά δεν γνωρίζουμε πραγματικά γιατί συμβαίνει».

Οι επιστήμονες θέλησαν να εξετάσουν αν η αντίδραση «μάχης ή φυγής» των αστικών πτηνών εξαρτάται από το φύλο του ανθρώπου που τα πλησιάζει.

Το ερευνητικό πλαίσιο για τα περιστέρια και την αντιμετώπιση των φύλων

Αρχικά, περίμεναν ότι τα πουλιά θα θεωρούσαν τους άνδρες πιο απειλητικούς, λόγω της ιστορικής σχέσης τους με το κυνήγι, όταν οι άνδρες ήταν κυρίως κυνηγοί και οι γυναίκες συλλέκτριες. Για να ελέγξουν αυτή τη θεωρία, ζευγάρια ανδρών και γυναικών με παρόμοια σωματική διάπλαση ντύθηκαν με τα ίδια χρώματα και περπατούσαν ευθεία προς τα πουλιά σε πάρκα και χώρους πρασίνου, κοιτώντας τα απευθείας καθώς τα πλησίαζαν.

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε συνολικά 2.701 φορές στην Τσεχία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία και την Ισπανία.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό People and Nature της British Ecological Society, έδειξε ότι οι άνδρες μπορούσαν να πλησιάσουν περισσότερο όλα τα είδη, αν και κάποια ήταν πιο νευρικά από άλλα.

Τα περιστέρια επέτρεπαν στους ανθρώπους να πλησιάσουν έως περίπου 3,5 μέτρα, ενώ ένα από τα μικρότερα πουλιά στο Ηνωμένο Βασίλειο, επέτρεπαν προσέγγιση έως 3,6 μέτρα προτού πετάξουν.

Πιο επιφυλακτικά είδη περιλαμβάνουν τις καρακάξες, που απομακρύνονταν όταν κάποιος πλησίαζε σε απόσταση περίπου 13 μέτρων, και τους πράσινους δρυοκολάπτες, που πετούσαν ακόμη νωρίτερα, στα 16,2 μέτρα.

Άλλα είδη που εξετάστηκαν ήταν οι καλόγριες, τα κοτσύφια και τα ψαρόνια.

Τι διαπίστωσε η μελέτη για τα περιστέρια

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι τα αρσενικά πουλιά είναι πιο ανεκτικά απέναντι στην προσέγγιση ανθρώπων σε σχέση με τα θηλυκά. Παράλληλα, όταν η προσέγγιση ξεκινούσε από μεγαλύτερη απόσταση, τα πουλιά πετούσαν νωρίτερα, πιθανόν επειδή την αντιλαμβάνονταν ως πιο «στοχευμένη» και άρα ως μεγαλύτερο κίνδυνο θήρευσης.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι διαφορές στις οσμές, στη σωματική διάπλαση ή στον τρόπο κίνησης ενδέχεται να εξηγούν γιατί τα πουλιά φοβούνται περισσότερο τις γυναίκες, τονίζοντας ωστόσο ότι οι υποθέσεις αυτές παραμένουν εικασίες.

Αν και παραδοσιακά θεωρούνταν ότι τα πουλιά βασίζονται κυρίως στην όραση και την ακοή για να αποφεύγουν τους θηρευτές, νεότερες μελέτες δείχνουν ότι και η όσφρηση μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία τους.

Μια ακόμη πιθανή εξήγηση είναι ότι σε πρώιμες ανθρώπινες κοινωνίες οι γυναίκες που κυνηγούσαν στόχευαν μικρότερα θηράματα, όπως τα πουλιά, ενώ οι άνδρες επικεντρώνονταν σε μεγαλύτερα ζώα.

Ο συν-συγγραφέας της μελέτης, Daniel Blumstein από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, δήλωσε: «Πιστεύω πλήρως τα αποτελέσματά μας, ότι τα αστικά πουλιά αντιδρούν διαφορετικά ανάλογα με το φύλο του ανθρώπου που τα πλησιάζει, αλλά προς το παρόν δεν μπορώ να το εξηγήσω».

«Υπάρχουν αρκετές πιθανές εξηγήσεις για τα ερεθίσματα που αντιλαμβάνονται τα πουλιά. Μπορεί να είναι οι οσμές ή ο τρόπος που κινείται κάποιος», πρόσθεσε.

Οι ερευνητές καταλήγουν ότι ο αυξημένος φόβος των πουλιών απέναντι στις γυναίκες υποδηλώνει την «πολύπλοκη αξιολόγηση» που κάνουν στο περιβάλλον τους και το πώς ακόμη και «λεπτές διαφορές» στον ανθρώπινο παράγοντα μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους.

Με πληροφορίες από Telegraph