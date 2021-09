Τέσσερις «ερασιτέχνες αστροναύτες» πρόκειται να μπουν σε τροχιά σε μία νέα αποστολή ορόσημο για τον διαστημικό τουρισμό.

Μετά τις διαστημικές πτήσεις των δισεκατομμυριούχων, Τζεφ Μπέζος και Ρίτσαρντ Μπράνσον η προγραμματισμένη αυτή αποστολή ανοίγει τις πόρτες της σε πελάτες που πληρώνουν για να βρεθούν σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας.

Το ταξίδι το έχει πληρώσει ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Τζάρεντ Ισάακμαν, ο οποίος θα ταξιδέψει με τρεις συνεργάτες του: έναν εργαζόμενο στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, έναν επιστήμονα και έναν αναλυτή δεδομένων, οι οποίοι θα μπουν σε τροχιά γύρω από τη Γη σε ένα ταξίδι που θα διαρκέσει τρεις ημέρες.

Πρόκειται για τον γεωεπιστήμονα Sian Proctor, 51 ετών, πρώην υποψήφιο αστροναύτη της NASA, που έχει οριστεί ως ο «πιλότος» της αποστολής, την Hayley Arceneaux, 29 ετών, πρώην ασθενή με καρκίνο των οστών, παραϊατρικό προσωπικό στο St. Jude Children's Research Hospital και τον Chris Sembroski, 42 ετών, βετεράνο της αμερικανικής αεροπορίας και μηχανικό δεδομένων αεροδιαστημικής.

Οι τέσσερις συνεργάτες έχουν περάσει πέντε μήνες αυστηρής προετοιμασίας, όπως η εκπαίδευση σε μικροβαρύτητα και η προσομοιωτή, οι ασκήσεις έκτακτης ανάγκης κλπ.

Η ομάδα θέλει να αποτελέσει έμπνευση για άλλους και να συγκεντρώσει χρήματα για τη θεραπεία του παιδικού καρκίνου καθώς ο Ισάακμαν στηρίζει το St. Jude Children's Research Hospital, ένα κορυφαίο παιδικό κέντρο καρκίνου στο Μέμφις του Τενεσί. Γι' αυτόν τον λόγο η αποστολή ονομάστηκε Inspiration4.

Η αποστολή απογειώνεται σήμερα με ένα πυραυλικό αεροσκάφος της SpaceX, επιδιώκοντας να γίνει το πρώτο πλήρωμα αποκλειστικά με πολίτες, που μπαίνει σε τροχιά.

Η τετράδα των ερασιτεχνών «αστροναυτών», με επικεφαλής τον Αμερικανό ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Shift4 Payments, έχει προγραμματιστεί να εκτοξευτεί στις 8 μ.μ. (τοπική ώρα) από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα.

Η πτήση θα πραγματοποιηθεί μέσα σε μία αστραφτερή λευκή κάψουλα SpaceX Crew Dragon, με την ονομασία Resilience, που είναι τοποθετημένη πάνω σε έναν από τους πυραύλους Falcon 9 της εταιρείας.

Το σκάφος διαθέτει έναν ειδικό θόλο παρατήρησης για τους ταξιδιώτες.

Σύμφωνα με το περιοδικό Time, ο 38χρονος Ισάακμαν υπολογίζεται ότι πλήρωσε περίπου 200 εκατ. δολάρια στην εταιρεία του Έλον Μασκ για αυτό το ταξίδι.

Η αποστολή Inspiration4 σηματοδοτεί την πρώτη πτήση της νέας τουριστικής επιχείρησης του Μασκ και ένα άλμα μπροστά από τους ανταγωνιστές του, προσφέροντας επίσης «βόλτες» με πυραυλικά αεροσκάφη σε όσους είναι πρόθυμοι να πληρώσουν μια μικρή περιουσία για τη χαρά της διαστημικής πτήσης.

Το Inspiration4 στοχεύει σε τροχιακό υψόμετρο 575 χλμ πάνω από τη Γη, ψηλότερα από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ή το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Hubble, όπως αναφέρει το Reuters.

Σε αυτό το ύψος, το Crew Dragon θα κάνει μία περιστροφή του πλανήτη κάθε 90 λεπτά με ταχύτητα περίπου 27.360 χλμ. / Ώρα, ή περίπου 22 φορές την ταχύτητα του ήχου.

Μόλις το σκάφος βρεθεί σε τροχιά, το πλήρωμα θα πραγματοποιήσει μια σειρά από ιατρικά πειράματα με «πιθανές εφαρμογές για την ανθρώπινη υγεία στη Γη» ενώ θα συλλεχθούν βιοϊατρικά δεδομένα και βιολογικά δείγματα.

Το SpaceX ήδη κατατάσσεται ως ο πιο καθιερωμένος παίκτης στον ανερχόμενο τομέα των εμπορικών διαστημικών πτήσεων.

