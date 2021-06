Μια σατιρική λύση εμπνεύστηκε βιομηχανικός σχεδιαστής από τη Νέα Κορέα για τα «ζόμπι με τα smartphone» που αδυνατούν να πάρουν τα μάτια τους από την οθόνη του κινητού τους ενώ περπατούν, ώστε τακτικά σκοντάφτουν ή πέφτουν πάνω σε τείχους, δέντρα και λογής εμπόδια.

Ο 28χρονος Paeng Min-wook δημιούργησε ένα ρομποτικό μάτι που αποκαλεί το «τρίτο μάτι» το οποίο οι εμμονικοί με τα smartphone μπορούν να τοποθετούν στο κεφάλι τους για να τους προειδοποιεί για τα επικείμενα εμπόδια.

Η συσκευή ανοίγει το βλέφαρό της όταν «νιώθει» πως το κεφάλι του χρήστη σκύβει για να κοιτάξει την οθόνη και σε απόσταση ενός με δύο μέτρα από κάποιο εμπόδιο, αρχίζει να ηχεί προειδοποιητικά για επικείμενο κίνδυνο.



«Αυτή θα είναι η εμφάνιση του μελλοντικού ανθρώπου με τα τρία μάτια. Καθώς δεν μπορούμε να πάρουμε τα μάτια μας από τα έξυπνα κινητά μας, στο μέλλον θα χρειαστούμε και ένα έξτρα μάτι» λέει σαρκαστικά ο Paeng, μεταπτυχιακός στο Royal College of Art του Λονδίνου.



South Korean designer Paeng Min-wook has developed a robotic eyeball, dubbed the ‘Third Eye,’ for smartphone addicts who can’t take their eyes away from their screen while walking https://t.co/LpjmtErqsN pic.twitter.com/uK2IBWRE82