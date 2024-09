Σαμ Άλτμαν στην Όπρα Γουίνφρεϊ: «Συζητώ διαρκώς με την αμερικανική κυβέρνηση για συνεργασία μας»

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, αποκάλυψε ότι επικοινωνεί τακτικά και συνεργάζεται στενά με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο δισεκατομμυριούχος συζήτησε τη σχέση συνεργασίας του με την Ουάσιγκτον σε μια συνέντευξη με την Όπρα Γουίνφρεϊ, η οποία προβλήθηκε την Πέμπτη. «Πιθανότατα κάθε λίγες μέρες έχω κάποια συνομιλία με κάποιον από την κυβέρνηση», δήλωσε ο Άλτμαν.

Το ειδικό αφιέρωμα της Γουίνφρεϊ, «AI και το Μέλλον των ΗΠΑ», προβλήθηκε στο δίκτυο ABC αυτή την εβδομάδα και επιδιώκει να απομυθοποιήσει την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που εξελίσσεται συνεχώς. Εκτός από τον Άλτμαν, η Γουίνφρεϊ μίλησε με τον ιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, και τον διευθυντή του FBI, Κρίστοφερ Ρέι.

Μάλιστα, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών που αναπτύσσουν την τεχνητή νοημοσύνη και της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας την άμεση ανάγκη για μέτρα ασφαλείας. «Ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνουμε —και αυτό συμβαίνει τώρα— είναι να βάλουμε την κυβέρνηση να ξεκινήσει να σκέφτεται πώς θα δοκιμάζει την ασφάλεια αυτών των συστημάτων, όπως κάνουμε με τα αεροσκάφη ή τα νέα φάρμακα», ανέφερε. «Αν καταφέρουμε να γίνουμε καλοί σε αυτό τώρα, θα έχουμε ευκολότερο έργο να καθορίσουμε ακριβώς το ρυθμιστικό πλαίσιο αργότερα», πρόσθεσε.

Στην προσπάθεια της OpenAI να προωθήσει αυτές τις ενέργειες, ο Άλτμαν δήλωσε ότι επικοινωνεί συχνά με διάφορους κλάδους της κυβέρνησης. Ο ιδρυτής της εταιρείας ανέφερε ότι η OpenAI βρίσκεται σε επαφή με «πολλούς ανθρώπους» στο εκτελεστικό σκέλος της κυβέρνησης και «δεκάδες άτομα» στο Κογκρέσο.

