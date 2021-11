Προβλήματα στην πρόσβαση σε Gmail, YouTube και Google Meet κατήγγειλαν χρήστες ανά τον κόσμο.

Στις υπηρεσίες της Google παρατηρήθηκαν οι πρώτες προσωρινές διακοπές από τις 10:44 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με τον ιστότοπο DownDetector.

Κάποιοι ανέφεραν πως τούς εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα 502 error ενώ επιχειρούν να μπουν στα μέιλ τους με το μήνυμα «ο διακομιστής αντιμετωπίζει προσωρινό σφάλμα και δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε το αίτημά σας» .

Gmail is down for some users, so you can pretend you never got that email https://t.co/8PA0IX9aAj