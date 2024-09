Πώς μοιάζει το νέο σχήμα που ενδέχεται να έχουν τα αεροπλάνα

Σχεδόν ολόκληρος ο πλανήτης είναι εξοικειωμένος με το σχήμα ενός απλού επιβατικού αεροπλάνου.

Ωστόσο, δημοσιεύματα αναφέρουν, ότι οι κατασκευαστές ενδέχεται να τροποποιήσουν το διαχρονικό μοντέλο των αεροσκαφών, που δεν παρουσιάζει καμία σχεδόν - τουλάχιστον εμφανή - αλλαγή από το Boeing 737, το πρώτο μοντέλο το 1967.

Η βιομηχανία της αεροπορίας δέχεται ισχυρές πιέσεις, γράφει ο Guardian, προκειμένου να μειωθεί όσο περισσότερο γίνεται, η εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα από τα αεροσκάφη, που ευθύνεται για τα υψηλά ποσοστά ρύπανσης του περιβάλλοντος.

