Η ασφάλεια μιας συσκευής με τη χρήση αναγνώρισης προσώπου είναι μακράν πιο εύκολη από το θυμάται κανείς ένα PIN ή έναν κωδικό, ωστόσο η τεχνολογία δεν είναι αλάνθαστη.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι παράκαμψης των διαφόρων συστημάτων ασφαλείας με αναγνώριση προσώπου (μεταξύ άλλων απλώς μια φωτογραφία του προσώπου), αλλά ερευνητές ανέπτυξαν καινούργιο αλγόριθμο που θα μπορούσε να το αλλάξει αυτό βάζοντας τους χρήστες να καταγράψουν μια χαρακτηριστική κίνηση του προσώπου.

Το Face ID της Apple είναι αναμφίβολα μια από τις καλύτερες εφαρμογές αναγνώρισης προσώπου ως εργαλείο ασφαλείας επειδή η μπροστινή κάμερα της συσκευής χαρτογραφεί και ταιριάζει την γεωμετρία του προσώπου του χρήστη και το σύστημα δεν μπορεί να ξεγελαστεί απλώς με μια φωτογραφία. Ωστόσο δεν είναι τέλειο καθώς ερευνητές βρήκαν τρόπους να παρακάμψουν το Face ID, αποκτώντας πρόσβαση στο iPhone κάποιου ενώ κοιμάται.

Security researchers demonstrate how to bypass Face ID with glasses and tape https://t.co/sr5Mtt81E7 by @ChanceHMiller pic.twitter.com/PMxmF4BcTg