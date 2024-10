Πώς η τεχνητή νοημοσύνη κρατά ζωντανή την πολιτιστική παράδοση της Ιαπωνίας

Η Fujitsu παρουσίασε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης, η οποία, όπως λέει, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη διατήρηση του παραδοσιακού πολιτισμού, καθώς η Ιαπωνία αντιμετωπίζει τη συρρίκνωση του πληθυσμού της.

Οι επισκέπτες μιας εμπορικής έκθεσης κοντά στο Τόκιο είχαν τη δυνατότητα να επιχειρήσουν κινήσεις από το κλασικό θέατρο «Νο», με τις προσπάθειές τους να καταγράφονται από κάμερες, να αναλύονται και να συγκρίνονται με μια πρότυπη παράσταση. Το θέατρο «Νο» χρονολογείται από τον 14ο αιώνα και περιλαμβάνει στυλιζαρισμένες κινήσεις από ηθοποιούς με μάσκες και περίτεχνα κοστούμια.

