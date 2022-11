Το Twitter έκλεισε προσωρινά τα γραφεία του- Άρχισαν οι απολύσεις

Tο Twitter κλείνει προσωρινά τα γραφεία του καθώς ξεκινούν οι απολύσεις των υπαλλήλων μετά την εξαγορά από τον Έλον Μασκ.

Η κίνηση αυτή είναι απόρροια μιας εβδομάδας αβεβαιότητας μετά την ανάληψη της νέας ηγεσίας.

Η εταιρεία ανέφερε σε email προς το προσωπικό ότι θα τους ενημερώσει μέχρι τις 6 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) για τις περικοπές.

«Σε μία προσπάθεια να γίνει το Twitter ένα υγιές μονοπάτι, θα διαβούμε μέσω μιας δύσκολης διαδικασίας της μείωσης του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού την Παρασκευή» αναφέρει η ενημέρωση προς του εργαζομένους.

Ο Μασκ, ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο αναμένεται να απολύσει περίπου 3.700 άτομα από το δυναμικό του Twitter, σχεδόν δηλαδή τους μισούς σε μία προσπάθεια να μειώσει το κόστος και να επιβάλει νέα πολιτική.

Οι υπάλληλοι από την πλευρά του εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για τις εξελίξεις δείχνοντας ενότητα μέσω του hashtag #OneTeam.

Σε απάντηση, ο επικεφαλής του Twitter, στον τομέα Ασφάλειας και Ακεραιότητας, Yoel Roth ανέφερε ότι «είμαστε πάντα ανοιχτοί για σας. Πείτε μου πώς μπορώ να βοηθήσω.»

Ήταν ο μόνος που έκανε δημόσια ανάρτηση στηρίζοντας το προσωπικό που χάνει τη δουλειά του. Ο ίδιος παραμένει στο πόστο του.

Σε mail του προς το προσωπικό το Twitter, ανακοίνωσε ότι κλείνει προσωρινά τα γραφεία και αναστέλλεται η δυνατότητα εισόδου στους υπαλλήλους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων αλλά και του συστήματος και των πελατών της εταιρείας.

Η εταιρεία ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι υπάλληλοι των οποίων η δουλειά δεν θα επηρεαστεί από τις απολύσεις θα ενημερωθούν εκ νέου για τις εξελίξεις με προσωπικό mail. Εκείνοι που απολύονται θα ενημερωθούν για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας επίσης μέσω προσωπικού mail.

Here's the first official communication from Twitter's new leadership to its staff, a week after Musk took over: a fun game where you get to find out if you're laid off or not based by 9am tomorrow, based on whether the email pops up in your Twitter account or personal account. pic.twitter.com/tpJsAkiaHp