Ozempic και Mounjaro μπορούν να μειώσουν κατά το ήμισυ τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου των καρδιοπαθών, σύμφωνα με μελέτη

Σύμφωνα με νέα μεγάλη μελέτη, τα φάρμακα απώλειας βάρους της κατηγορίας GLP-1, όπως το Ozempic και το Mounjaro μπορούν να μειώσουν έως και στο 50% τον κίνδυνο για νοσηλεία ή πρόωρο θάνατο σε ανθρώπους με καρδιακά προβλήματα.

Αυτή η ομάδα φαρμάκων, που αρχικά αναπτύχθηκε για τη θεραπεία του διαβήτη και μιμείται την ορμόνη γλυκαγόνη, η οποία προσφέρει αίσθημα κορεσμού, έχει πλέον αποδειχθεί ότι παρέχει «σημαντικά οφέλη» σε ασθενείς με καρδιακά νοσήματα, μειώνοντας τον κίνδυνο σοβαρής επιδείνωσης ή πρόωρου θανάτου από οποιαδήποτε αιτία.

Η ανακάλυψη αυτή, που παρουσιάστηκε στο μεγαλύτερο παγκόσμιο καρδιολογικό συνέδριο στη Μαδρίτη, ανοίγει το δρόμο για τη χρήση τους σε εκατομμύρια ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, με σκοπό να μειωθούν οι νοσηλείες και να παραταθεί η ζωή τους.

Οι ερευνητές από το Μασαχουσέτης, που ανέλυσαν δεδομένα άνω των 90.000 ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, παχυσαρκία και διαβήτη τύπου 2, βρήκαν ότι όσοι λάμβαναν σεμαγλουτίδη (ozempic) είχαν 42% χαμηλότερο κίνδυνο νοσηλείας ή πρόωρου θανάτου, ενώ η τιρζεπατίδη (mounjaro) μείωνε αυτόν τον κίνδυνο κατά 58%.

Περισσότερα από 60 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια. Παρόλο που προηγούμενες μελέτες έδειξαν βελτίωση συμπτωμάτων με φάρμακα απώλειας βάρους, αυτή είναι η πρώτη μεγάλη μελέτη σχετικά με τη νοσηλεία και την θνησιμότητα.

Ο επικεφαλής της μελέτης, Δρ Νιλς Κρούγκερ, υπογράμμισε ότι παρότι η κατάσταση HFpEF (καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης) αποτελεί μεγάλο υγειονομικό πρόβλημα, οι επιλογές θεραπείας είναι περιορισμένες. Τα φάρμακα αυτά υπόσχονται μια απαραίτητη νέα θεραπευτική επιλογή.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε ταυτόχρονα στο επιστημονικό περιοδικό JAMA και έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στην καρδιολογική κοινότητα.

Ο Δρ Κάρλος Αγκουιάρ, αναπληρωτής πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας, σχολίασε ότι η χρήση των παραπάνω φαρμάκων μπορεί να μειώσει σημαντικά τη νοσηλεία και τη θνησιμότητα. Επισήμανε ότι ενώ η επίδραση φαίνεται να πηγαίνει πέρα από την απώλεια βάρους, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες πριν τα φάρμακα αυτά γίνουν ευρέως προτεινόμενα για καρδιοπαθείς.

Η Δρ Σόνια Μπαμπού-Ναράιαν, κλινική καρδιολόγος και διευθύντρια της British Heart Foundation, τόνισε τη σημασία της ύπαρξης αυτών των θεραπειών ώστε να μειωθούν οι νοσηλείες και ο θάνατος για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και παχυσαρκία.

Με πληροφορίες από The Guardian