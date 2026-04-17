Ισθμός Κορίνθου: Σε 17χρονη που εξαφανίστηκε από τη Φιλοθέη ανήκει η σορός

Σορός 17χρονης εντοπίστηκε να επιπλέει σήμερα το πρωί, Παρασκευή 17 Απριλίου, στη Διώρυγα της Κορίνθου.

Σε εντοπισμό και ανάσυρση σορού 17χρονης από τη θαλάσσια περιοχή της Ποσειδωνίας κοντά στη διώρυγα του Ισθμού της Κορίνθου, προχώρησε το Λιμενικό Σώμα, σε συνεργασία με ιδιώτη δύτη.

Η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείου Κορίνθου.

Ισθμός Κορίνθου: Η 17χρονη εντοπίστηκε από το στίγμα του κινητού της

Σύμφωνα με την Αστυνομία και το Λιμενικό, οι γονείς της 17χρονης κλήθηκαν και την αναγνώρισαν.

Διέμενε στην περιοχή της Φιλοθέης στην Αττική, χθες έφυγε από το σπίτι της και από το στίγμα του κινητού της εντοπίστηκε στον Ισθμό της Κορίνθου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ