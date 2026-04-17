Τουαλέτα κάτω από το κάθισμα: Η νέα πατέντα κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας

Το σύστημα διαθέτει ανεμιστήρα και αγωγό εξαερισμού για την απομάκρυνση των οσμών εκτός του οχήματος

Το μοντέλο Seres AITO 7 / Φωτ.: Seres
Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Seres κατοχύρωσε πατέντα για μια «ενσωματωμένη τουαλέτα» σε αυτοκίνητο, η οποία αναδιπλώνεται κάτω από το κάθισμα του επιβάτη.

Σύμφωνα με την αίτηση ευρεσιτεχνίας που κατατέθηκε στις 10 Απριλίου στην Κίνα, η λειτουργία προορίζεται για χρήση σε μεγάλα ταξίδια, κατά την κατασκήνωση ή σε περιπτώσεις όπου οι επιβάτες παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο όχημα.

Η πρόταση εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση στην κινεζική αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, όπου οι κατασκευαστές προσθέτουν ολοένα και περισσότερες ασυνήθιστες λειτουργίες για να ξεχωρίσουν σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται καθίσματα με λειτουργία μασάζ, συστήματα καραόκε και ενσωματωμένα ψυγεία.

Η πατέντα περιγράφει έναν μηχανισμό που επιτρέπει στην τουαλέτα να ανασύρεται από το κάτω μέρος του καθίσματος με το πάτημα ενός κουμπιού ή μέσω φωνητικών εντολών. Το σύστημα διαθέτει ανεμιστήρα και αγωγό εξαερισμού για την απομάκρυνση των οσμών εκτός του οχήματος.

Τα απόβλητα συλλέγονται σε ειδική δεξαμενή που απαιτεί χειροκίνητη εκκένωση, ενώ προβλέπεται και θερμαινόμενο περιστροφικό στοιχείο που εξατμίζει τα υγρά και συμβάλλει στην ξήρανση των υπολοίπων.

Όταν δεν χρησιμοποιείται, η τουαλέτα παραμένει κρυμμένη κάτω από το κάθισμα, χωρίς να καταλαμβάνει επιπλέον χώρο στην καμπίνα.

Παρόμοιες λύσεις είναι σπάνιες σε επιβατικά αυτοκίνητα και συναντώνται κυρίως σε οχήματα μεγάλων αποστάσεων. Ωστόσο, δεν είναι εντελώς άγνωστες. Τη δεκαετία του '50, για παράδειγμα,  μία ειδική έκδοση του μοντέλου Rolls-Royce Silver Wraith διέθετε ενσωματωμένη τηλεόραση και τουαλέτα κάτω από το κάθισμα.

Η Seres, μαζί με τη θυγατρική της Aito, κατασκευάζει ηλεκτρικά SUV και δραστηριοποιείται κυρίως στην κινεζική αγορά, ενώ έχει επεκταθεί και σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.

Η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, με δεκάδες εταιρείες να συμμετέχουν σε έναν παρατεταμένο πόλεμο τιμών που πιέζει τα περιθώρια κέρδους. Η Seres συγκαταλέγεται στις λίγες εταιρείες που παραμένουν κερδοφόρες, μαζί με την BYD, ενώ αναλυτές προειδοποιούν ότι πολλές άλλες επιχειρήσεις του κλάδου ενδέχεται να μην αντέξουν.

Με πληροφορίες από BBC

 
