OnlyFans: Ξεπέρασε τα 3 δισ. δολάρια η αξία της πλατφόρμας

Η πλατφόρμα OnlyFans, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, βρίσκεται σε συνομιλίες για την πώληση μειοψηφικού πακέτου σε Αμερικανό επενδυτή, σε μια συμφωνία που αποτιμά την εταιρεία σε πάνω από 3 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η εταιρεία διαπραγματεύεται την πώληση ποσοστού κάτω του 20% στην επενδυτική εταιρεία Architect Capital με έδρα το Σαν Φρανσίσκο. Πηγές επιβεβαίωσαν τις συνομιλίες και στον Guardian.

Το OnlyFans φέρεται να επιλέγει τη λύση της πώλησης μειοψηφικού πακέτου ως τρόπο διασφάλισης σταθερότητας, μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη της, Leonid Radvinsky. Ο Ουκρανοαμερικανός δισεκατομμυριούχος πέθανε τον περασμένο μήνα από καρκίνο, σε ηλικία 43 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία εξετάζει τη συνεργασία με την Architect Capital λόγω της εμπειρίας της στον χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς επιδιώκει να αναπτύξει τραπεζικά προϊόντα για τους δημιουργούς της πλατφόρμας - πολλοί από τους οποίους αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε τέτοιες υπηρεσίες λόγω της φύσης του περιεχομένου τους.

Το OnlyFans αποτελεί ιδιαίτερα κερδοφόρα επιχείρηση και έχει συνδεθεί κυρίως με πορνογραφικό περιεχόμενο, το οποίο προσφέρεται από δημιουργούς που χρεώνουν συνδρομητές για πρόσβαση στο υλικό τους.

Η πλατφόρμα απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών. Σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά στοιχεία της μητρικής εταιρείας Felix International, υπάρχουν 4,6 εκατ. λογαριασμοί δημιουργών, οι οποίοι μοιράζονται τα έσοδα με την πλατφόρμα σε αναλογία 80:20. Παράλληλα, η πλατφόρμα διαθέτει 377 εκατ. λογαριασμούς χρηστών (fans), οι οποίοι μπορούν να αγοράζουν περιεχόμενο και να επικοινωνούν με δημιουργούς.

Για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Νοεμβρίου 2024, η πλατφόρμα κατέγραψε έσοδα 1,4 δισ. δολαρίων και προ φόρων κέρδη 684 εκατ. δολαρίων - αυξημένα κατά 4% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Οι πληρωμές προς δημιουργούς έφτασαν τα 7,2 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 10%.

Ο Radvinsky έλαβε μερίσματα ύψους 701 εκατ. δολαρίων το 2024, πέραν του 1 δισ. δολαρίων που είχε ήδη εισπράξει τα προηγούμενα χρόνια.

Τον Ιανουάριο είχε αναφερθεί ότι το OnlyFans συζητούσε με την Architect την πώληση πλειοψηφικού πακέτου 60%, ενώ νωρίτερα είχαν υπάρξει πληροφορίες για πιθανή συμφωνία με επενδυτικό σχήμα υπό την Forest Road Company. Αν τελικά προχωρήσει η πώληση μειοψηφικού ποσοστού, ο έλεγχος της εταιρείας θα παραμείνει στο οικογενειακό trust που κατέχει τις μετοχές του Radvinsky.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ OnlyFans: Πώς ο θάνατος του ιδιοκτήτη του ανοίγει ερωτήματα για το μέλλον της πλατφόρμας

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ηταν ο μεγιστάνας του OnlyFans Leo Radvinsky ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ της online πορνοβιομηχανίας;