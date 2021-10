Ο 90χρονος Γουίλιαμ Σάτνερ, ο Κάπτεν Κερκ του «Star Wars» έγραψε ιστορία, ως ο γηραιότερος άνθρωπος που «πέταξε» στο διάστημα.

Λίγο πριν τις 18:00 (ώρα Ελλάδας) το New Sheperd της Blue Origin, της διαστημικής εταιρείας του Τζεφ Μπέζος, εκτοξεύθηκε για μία βόλτα στο διάστημα.

Δέκα λεπτά αργότερα, η κάψουλα προσγειώθηκε με επιτυχία και ο Γουίλιαμ Σάτνερ έγινε ο πιο ηλικιωμένος ταξιδιώτης του διαστήματος.

Στο σημείο της προσγείωσης, παρόν ο Τζεφ Μπέζος, περιχαρής και πανέτοιμος να ανοίξει η πόρτα και να υποδεχθεί τους ταξιδιώτες. Ακολούθησαν σαμπάνιες και επευφημίες, γέλια και χαμόγελα.

Ο Γουίλιαμ Σάτνερ βγήκε από την κάψουλα και οι εντυπώσεις του ήταν μοναδικές. Αυτό που τον κέρδισε, ήταν το μπλε χρώμα του ουρανού. «Έτσι είναι ο θάνατος;» διερωτήθηκε μιλώντας στον Τζεφ Μπέζος.

Ο Σάτνερ και άλλα τρία μέλη του πληρώματος - η Όντρι Πάουερς, αντιπρόεδρος αποστολών και πτήσεων της Blue Origin, και δύο πολίτες, ο Glen de Vries και ο Chris Boshuizen - «οδήγησαν» τον πύραυλο και την κάψουλα της Blue Origin, New Shepard σε τροχιά πάνω από τη Γη.

Το ταξίδι του Σάτνερ είναι το δεύτερο που πραγματοποίησε η Blue Origin μόνο με πολίτες. Στην παρθενική πτήση της εταιρείας τον Ιούλιο το πλήρωμα αποτελούνταν από τον Τζεφ Μπεζος, τον αδερφό του και δύο ακόμα επιβάτες.

Congratulations to the entire Blue Origin team on today’s mission and stay tuned for more from Launch Site One! #NS18