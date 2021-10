Περισσότερα από 50 χρόνια πριν, ο ηθοποιός Γουίλαμ Σάτνερ συστήθηκε στο κοινό ως Κάπτεν Κερκ στο «Star Trek». Σε λίγη ώρα ο 90χρονος πλέον ηθοποιός θα κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και θα φτάσει στο διάστημα.

H διαστημική του βόλτα θα γίνει σήμερα με την Blue Origin, την ιδιωτική εταιρεία διαστημικών πτήσεων του Τζεφ Μπέζος.

Εάν η πτήση είναι επιτυχής, τότε ο Σάτνερ θα γίνει ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο που έχει φτάσει στο διάστημα.

«Έχω ακούσει για το διάστημα εδώ και πολύ καιρό», είπε σε μια δήλωση που κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα. «Εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία να το δω μόνος μου. Τι θαύμα».

Ο Σάτνερ και άλλα τρία μέλη του πληρώματος - η Όντρι Πάουερς, αντιπρόεδρος αποστολών και πτήσεων της Blue Origin, και δύο πολίτες, ο Glen de Vries και ο Chris Boshuizen - θα «οδηγήσουν» τον πύραυλο και την κάψουλα της Blue Origin, New Shepard σε τροχιά πάνω από τη Γη.

Η εκτόξευση έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί τοπική ώρα (5 ώρα Ελλάδας) και η πτήση αναμένεται να διαρκέσει περίπου 10 λεπτά.

Το ταξίδι του Σάτνερ είναι το δεύτερο που πραγματοποιεί η Blue Origin μόνο με πολίτες. Στην παρθενική πτήση της εταιρείας τον Ιούλιο το πλήρωμα αποτελούνταν από τον Τζεφ Μπεζος, τον αδερφό του και δύο ακόμα επιβάτες.

Η εκτόξευση θα μεταδοθεί live από τη Blue Origin.

H Nasa αφιέρωσε στον Σάτνερ και ένα tweet της, στέλνοντας τις ευχές της για καλή τύχη.

🖖 @WilliamShatner We wish you all the best on your flight to space.



You are, and always shall be, our friend. https://t.co/5nmXfvMydU pic.twitter.com/oL65h3y9Hi