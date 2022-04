Ο Έλον Μασκ φέρεται να παραβίασε ήδη έναν όρο της συμφωνίας του με το Twitter

Από τη στιγμή που ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε πως εξαγοράζει το Twitter, τα διεθνή μέσα και οι απανταχού χρήστες έχουν επιδοθεί σε μια ατέρμονη φιλολογία και ανταλλαγή ειδήσεων και απόψεων για το μέλλον της πλατφόρμας.

Η συμφωνία - μαμούθ αυτή θα μπορούσε να μετατρέψει τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla σε έναν «βαρόνο» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δεδομένου ότι εκατομμύρια άνθρωποι βασίζονται για την ενημέρωσή τους στην πλατφόρμα.

Τη στιγμή που οι προειδοποιήσεις από χώρες και θεσμούς για τη συμμόρφωση με ψηφιακούς κανόνες δίνουν και παίρνουν, ο ίδιος διαβεβαιώνει πως δε συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Αυτή τη στιγμή ο Μασκ δεσμεύεται σε μια συμφωνία με το Twitter, για την οποία αν αλλάξει γνώμη και θελήσει να διαλύσει, θα πρέπει να καταβάλει ρήτρα 1 δισ. δολαρίων. Σύμφωνα με τη συμφωνία, αμφότερες οι πλευρές έχουν συναινέσει σε συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφοράς για την περίοδο πριν κλείσει η συμφωνία. Ωστόσο, φαίνεται πως ο Μασκ έχει ήδη παραβιάσει έναν κανόνα.

Ένας από τους κανόνες που προβλέπει η συμφωνία είναι πως «ο επενδυτής επιτρέπεται να κάνει tweets για τη συμφωνία ή τις συναλλαγές μεταξύ των μερών, αρκεί αυτά να μην δυσφημούν την εταιρεία ή κάποιον από τους εκπροσώπους της».

Η συμφωνία έγινε στις 25 Απριλίου και την αμέσως επόμενη ημέρα ο Μασκ έκανε ένα ποστ στο Twitter το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως υποτιμητικό σε υπάλληλο, και μάλιστα υψηλόβαθμο, τού τεχνολογικού κολοσσού.

Η ανάρτηση

Ο δημοσιογράφος Saagar Enjeti μοιράστηκε ένα screenshot άρθρου του Politico που έλεγε: «Η Vijaya Gadde, κορυφαία συνήγορος για τη λογοκρισία στο Τουίτερ που είχε προκαλέσει χάος στο podcast του Τζο Ρόγκαν και λογόκρινε το θέμα με το λάπτοπ του Χάντερ Μπάιντεν, είναι πολύ ανάστατη για την εξαγορά από τον Μασκ».

Vijaya Gadde, the top censorship advocate at Twitter who famously gaslit the world on Joe Rogan's podcast and censored the Hunter Biden laptop story, is very upset about the @elonmusk takeover pic.twitter.com/WCYmzNEMNt