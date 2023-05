Ο Έλον Μασκ τα έβαλε με το WhatsApp

Βολές κατά του WhatsApp και αμερικανικών εφημερίδων εξαπέλυσε ο Έλον Μασκ.

Σε αναρτήσεις του στο Twitter ο Έλον Μασκ κατηγορεί την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων της Meta, WhatsApp, ότι δεν είναι αξιόπιστη. Σε άλλη ανάρτηση κατηγορεί τους New York Times, τους Los Angeles Times, την Washington Post και την Wall Street Jouranl για μαζική χειραγώγηση του κοινού.

Όσον αφορά το WhatsApp ο Έλον Μασκ σχολίασε ένα tweet ενός άλλου χρήστη, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η εφαρμογή ενεργοποιούσε το μικρόφωνο της συσκευής του εν κρυπτώ τουλάχιστον κάθε δύο λεπτά. Ο χρήστης μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο, που δείχνει εννέα τέτοια περιστατικά, τα οποία συνέβησαν μεταξύ 4:20 π.μ. και 6:53 π.μ., όσο εκείνος κοιμόταν. Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας του WhatsApp έδωσαν την δική τους απάντηση μέσω Twitter, εξηγώντας πως η ευθύνη για το σφάλμα βαραίνει το Android και διαβεβαιώνοντας τους χρήστες ότι έχουν πλήρη έλεγχο των ρυθμίσεων του μικροφώνου τους.

Το WhatsApp ανήκει στη Meta, μητρική εταιρεία του Facebook, του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο οποίος δεν διατηρεί και τις καλύτερες σχέσεις με τον Έλον Μασκ. Ενδιαφέρον έχει μάλιστα πως νωρίτερα σήμερα ο Έλον Μασκ είχε αναρτήσει άρθρο που τιτλοφορείτο: «Οι εκλογές του 2020 δεν εκλάπησαν, αγοράστηκαν από τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ»

Interesting article. Perhaps @CommunityNotes can add further context & corrections.https://t.co/nor7Ksk70H