Νέα έρευνα: Η δίαιτα που επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου

Διατροφή που συνδυάζει στοιχεία της Μεσογειακής και της δίαιτας DASH φαίνεται να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου κατά περισσότερα από δύο χρόνια, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.

Η λεγόμενη δίαιτα MIND (Mediterranean-DASH Diet Intervention for Neurodegenerative Delay) επικεντρώνεται σε τροφές που θεωρείται ότι προστατεύουν τον εγκέφαλο, όπως τα μούρα, τα όσπρια, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, το ψάρι, τα πουλερικά, τα δημητριακά ολικής άλεσης, το ελαιόλαδο και οι ξηροί καρποί.

Αντίθετα, περιορίζει σημαντικά τρόφιμα με υψηλά κορεσμένα λιπαρά, όπως το βούτυρο, το τυρί, το κόκκινο κρέας και τα τηγανητά.

Eating a combination of two award-winning diets slowed aging in key structures inside the brain by over two years, according to a new study. https://t.co/axpR3XWuF1 — CNN (@CNN) March 18, 2026

Μικρότερη φθορά του εγκεφάλου

Σύμφωνα με τα ευρήματα, άτομα που ακολουθούσαν πιο πιστά τη δίαιτα MIND παρουσίασαν πιο αργή γήρανση του εγκεφάλου σε βάθος περίπου 12 ετών. Συγκεκριμένα, καταγράφηκε μικρότερη απώλεια φαιάς ουσίας, του τμήματος του εγκεφάλου που σχετίζεται με τη μνήμη, τη σκέψη και τη λήψη αποφάσεων.

Κάθε αύξηση στη συμμόρφωση με τη δίαιτα συνδέθηκε με έως και 20% λιγότερη συρρίκνωση της φαιάς ουσίας, που αντιστοιχεί σε καθυστέρηση της εγκεφαλικής γήρανσης κατά περίπου 2,5 χρόνια.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από 1.600 ενήλικες με μέση ηλικία τα 60 έτη. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για πάνω από μία δεκαετία, με τακτικές ιατρικές εξετάσεις, διατροφικά ερωτηματολόγια και απεικονιστικές εξετάσεις εγκεφάλου (MRI).

Εκτός από τη φαιά ουσία, διαπιστώθηκε και μικρότερη διεύρυνση των κοιλιών του εγκεφάλου, μια αλλαγή που συνδέεται με τη γήρανση και νευροεκφυλιστικές νόσους όπως το Αλτσχάιμερ.

Ο ρόλος της διατροφής στον εγκέφαλο

Τα μούρα και τα πουλερικά φάνηκε να συμβάλλουν περισσότερο στη θετική επίδραση της δίαιτας, ενώ η υψηλή κατανάλωση γλυκών και τηγανητών τροφών συνδέθηκε με ταχύτερη φθορά του εγκεφάλου.

Ειδικά η αυξημένη κατανάλωση ζάχαρης σχετίστηκε με μεγαλύτερη φθορά στον ιππόκαμπο, μια κρίσιμη περιοχή για τη μνήμη.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η μελέτη είναι παρατηρησιακή και δεν αποδεικνύει άμεση αιτιώδη σχέση. Ωστόσο, ενισχύει τη γενικότερη εικόνα ότι τα διατροφικά πρότυπα τύπου Μεσογειακής δίαιτας συνδέονται με καλύτερη γνωστική υγεία και χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας.

Όπως τονίζουν οι ερευνητές, το συνολικό διατροφικό πρότυπο φαίνεται να έχει μεγαλύτερη σημασία από οποιοδήποτε μεμονωμένο τρόφιμο.

Η δίαιτα MIND, σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύεται ως μια από τις πιο υποσχόμενες προσεγγίσεις για τη διατήρηση της εγκεφαλικής υγείας με την πάροδο του χρόνου.

Με πληροφορίες από CNN