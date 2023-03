NASA: Ο αστεροειδής 2023 DZ2 θα περάσει ανάμεσα σε Γη και Σελήνη - Live η πορεία του

Ένας αστεροειδής αρκετά μεγάλος για να εξαφανίσει μια πόλη θα περάσει ακίνδυνα ανάμεσα από τη Γη και την Σελήνη αυτό το Σαββατοκύριακο σύμφωνα με τη Nasa.

Το ασυνήθιστο φαινόμενο με το πέρασμα του αστεροειδή θα δώσει στους επιστήμονες την ευκαιρία να μελετήσουν το αντικείμενο από κοντά, αναφέρει ο Guardian.

Οι διελεύσεις αστεροειδών είναι συνηθισμένες, αλλά η Nasa δήλωσε ότι είναι σπάνιο ένας τόσο μεγάλος αστεροειδής να πλησιάζει τόσο κοντά και ότι γεγονότα όπως αυτό συμβαίνουν περίπου μία φορά τη δεκαετία. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το μέγεθός του είναι κάπου μεταξύ 40 και 90 μέτρων όσον αφορά στη διάμετρο.

Ο αστεροειδής που ανακαλύφθηκε πριν από ένα μήνα, γνωστός ως 2023 DZ2, θα περάσει σε απόσταση 515.000 χιλιομέτρων από τη Σελήνη το Σάββατο ώρα Αμερικής και, αρκετές ώρες αργότερα, θα περάσει από τη Γη με ταχύτητα περίπου 28.000 χιλιομέτρων την ώρα.

A newly discovered #asteroid named 2023 DZ2 will safely pass by Earth on Saturday at 100K+ miles away. 🌎



While close approaches are a regular occurrence, one by an asteroid of this size (140-310 ft) happens only about once per decade, providing a unique opportunity for science.