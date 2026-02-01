NASA: Δοκιμαστική αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη μετά το 1972

Η NASA ξεκίνησε διήμερη πρόβα αντίστροφης μέτρησης για τον νέο σεληνιακό πύραυλο της, ένα κρίσιμο τεστ που θα κρίνει πότε θα απογειωθούν τέσσερις αστροναύτες για πτήση γύρω από τη Σελήνη.

Η διαδικασία αποτελεί το τελευταίο μεγάλο βήμα πριν από τον ανεφοδιασμό του πυραύλου Space Launch System, ύψους 98 μέτρων, ο οποίος μεταφέρθηκε στη βάση εκτόξευσης πριν από δύο εβδομάδες. Αν η δοκιμή ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα τη Δευτέρα, η NASA θα μπορεί να στοχεύσει σε εκτόξευση μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια της πρόβας, τα συνεργεία θα γεμίσουν τις δεξαμενές του πυραύλου με περισσότερα από 700.000 γαλόνια υπερψυχρού καυσίμου. Η διαδικασία θα σταματήσει περίπου 30 δευτερόλεπτα πριν από το σημείο ανάφλεξης των κινητήρων, προσομοιώνοντας όσο το δυνατόν πιο πιστά τις συνθήκες εκτόξευσης.

Η δοκιμή είχε καθυστερήσει δύο ημέρες λόγω έντονου ψύχους, γεγονός που μεταθέτει το νωρίτερο πιθανό παράθυρο εκτόξευσης για τις 8 Φεβρουαρίου.

Ο επικεφαλής της αποστολής, Ριντ Γουάιζμαν, μαζί με το πλήρωμά του, βρίσκεται ήδη σε καραντίνα για λόγους υγείας και παρακολουθεί την πρόβα από το Χιούστον. Οι αστροναύτες θα μεταβούν στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι μόνο αφού ο πύραυλος κριθεί έτοιμος για πτήση.

Στην κορυφή του πυραύλου θα βρίσκεται η κάψουλα Orion, στην οποία θα επιβιβαστούν τρεις Αμερικανοί και ένας Καναδός αστροναύτης. Η αποστολή προβλέπει πτήση γύρω από τη Σελήνη χωρίς προσελήνωση και άμεση επιστροφή στη Γη, με προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η συνολική διάρκεια της αποστολής θα είναι περίπου δέκα ημέρες.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που άνθρωποι θα ταξιδέψουν προς τη Σελήνη από το 1972. Στο πλαίσιο του προγράμματος Apollo, η NASA είχε στείλει συνολικά 24 αστροναύτες σε σεληνιακές αποστολές μεταξύ 1968 και 1972, με τους 12 από αυτούς να πατούν στην επιφάνεια του φεγγαριού.