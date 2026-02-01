Ποιο πλάσμα θα κυριαρχήσει στη Γη εάν εξαφανιστούν οι άνθρωποι

Οι άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο των οικολογικών αλλαγών στη Γη εδώ και χιλιάδες χρόνια, έχοντας αναδιαμορφώσει τα δάση, τους ωκεανούς και ακόμη και την ίδια την ατμόσφαιρα.

Ωστόσο, πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η φύση θα προσαρμοστεί, μόλις εξαφανιστούμε. Αυτό οδηγεί σε ερωτήματα σχετικά με το ποιος ή τι θα καταλάβει τη θέση μας.

Ο καθηγητής Tim Coulson από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έχει αφιερώσει χρόνια στη μελέτη της βιολογίας και της εξέλιξης. Στο βιβλίο του, The Universal History of Us, ανατρέχει σε ολόκληρη την ιστορία της ζωής και επικεντρώνεται σε μια εντυπωσιακή πρόβλεψη για το τι μπορεί να ακολουθήσει.

Ένα από τα κύρια θέματα του αφορά την εξέλιξη, την οποία περιγράφει ως «τη σταδιακή αλλαγή των ζωντανών οργανισμών με την πάροδο του χρόνου, καθώς προσαρμόζονται καλύτερα στο περιβάλλον τους». Τονίζει ότι «οι περισσότερες μεταλλάξεις είναι επιβλαβείς, αλλά μερικές προσφέρουν πλεονέκτημα επιβίωσης ή αναπαραγωγής». Επειδή τα γονίδια είναι κληρονομικά, αυτές οι ευεργετικές μεταλλάξεις γίνονται πιο συχνές με την πάροδο των γενεών.

«Η εξαφάνιση είναι το πεπρωμένο όλων των ειδών»

Σύμφωνα με τον Coulson, οι μεταλλάξεις προωθούν τη ζωή παρά τους κινδύνους. Ωστόσο, υπενθυμίζει στους αναγνώστες ότι: «Η εξαφάνιση είναι το πεπρωμένο όλων των ειδών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων, αν και ας ελπίσουμε ότι η εξαφάνισή μας θα συμβεί σε μακρινό μέλλον».

Για τον πιο πιθανό διάδοχο των ανθρώπων στη Γη, ο Coulson δεν προτείνει τους συγγενείς μας τα πρωτεύοντα θηλαστικά, αλλά το χταπόδι. «Η ικανότητά τους να επιλύουν σύνθετα προβλήματα, να επικοινωνούν μεταξύ τους με χρωματικές αναλαμπές και να χειρίζονται αντικείμενα υποδηλώνει ότι, υπό τις κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες, θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε ένα είδος ικανό να χτίσει πολιτισμό», εξηγεί.

Ο ίδιος προσθέτει, ότι: «Η προηγμένη νευρική δομή τους, το αποκεντρωμένο νευρικό τους σύστημα και οι αξιοσημείωτες δεξιότητές τους στην επίλυση προβλημάτων καθιστούν πολλά είδη χταποδιών ιδιαίτερα κατάλληλα για έναν απρόβλεπτο κόσμο. Μερικά διαφεύγουν ακόμη και από τα ενυδρεία τους τη νύχτα σε ορισμένα ερευνητικά κέντρα και επισκέπτονται τα ενυδρεία των γειτόνων τους, είτε το πιστεύετε είτε όχι», επεσήμανε ο Coulson.

Με πληροφορίες από earth.com

