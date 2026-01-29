Γαλλία: «Μπλόκο» σε Teams και Zoom στο Δημόσιο για λόγους «ασφαλείας»

Η Γαλλία ανακοίνωσε ότι θα αντικαταστήσει τις πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης Microsoft Teams και Zoom με μια εγχώρια λύση, με στόχο έως το 2027 να χρησιμοποιείται σε όλα τα υπουργεία και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Η απόφαση εντάσσεται στη στρατηγική της χώρας για περιορισμό της εξάρτησης από ξένους προμηθευτές λογισμικού, με έμφαση στις αμερικανικές εταιρείες, και για μεγαλύτερο έλεγχο σε κρίσιμες ψηφιακές υποδομές. Ο αρμόδιος υπουργός για τη δημόσια διοίκηση και τη μεταρρύθμιση του κράτους, Νταβίντ Αμιέλ, δήλωσε ότι στόχος είναι να σταματήσει η χρήση μη ευρωπαϊκών λύσεων και να διασφαλιστούν η ασφάλεια και το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών του Δημοσίου.

Στη θέση των Teams και Zoom, το γαλλικό Δημόσιο θα περάσει στο Visio, πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης που έχει αναπτυχθεί στη Γαλλία. Το Visio δοκιμάζεται εδώ και έναν χρόνο και αριθμεί περίπου 40.000 χρήστες.

Η πλατφόρμα αποτελεί μέρος του σχεδίου Suite Numérique, ενός «οικοσυστήματος» εργαλείων που προορίζονται για τους δημόσιους υπαλλήλους και έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύψουν ανάγκες που σήμερα εξυπηρετούνται από υπηρεσίες όπως το Gmail και το Slack. Πρόκειται για εργαλεία που προορίζονται για τη δημόσια διοίκηση και όχι για χρήση από το ευρύ κοινό ή από ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Το Visio διαθέτει λειτουργίες απομαγνητοφώνησης με τεχνητή νοημοσύνη και αναγνώριση ομιλητών, αξιοποιώντας τεχνολογία της γαλλικής start up Pyannote. Παράλληλα, φιλοξενείται σε «κυρίαρχο» cloud της γαλλικής Outscale, θυγατρικής της Dassault Systèmes.

Σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση, η μετάβαση μπορεί να μειώσει το κόστος αδειών και να αποφέρει εξοικονόμηση έως 1 εκατ. ευρώ τον χρόνο για κάθε 100.000 χρήστες.

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο που στην Ευρώπη εντείνεται ο προβληματισμός για την υπερ-εξάρτηση από αμερικανικές υποδομές πληροφορικής, ειδικά μετά από περιστατικά διακοπών σε υπηρεσίες cloud πέρυσι. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αμιέλ υποστήριξε ότι η επιλογή ενισχύει την ψηφιακή κυριαρχία της Γαλλίας, σε μια συγκυρία αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και φόβων για παρακολούθηση ή αιφνίδιες διακοπές υπηρεσιών.

Με πληροφορίες από Euronews