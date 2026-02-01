H SpaceX του Μασκ ζητά άδεια για να στείλει 1 εκατ. δορυφόρους σε τροχιά 

O Έλον Μασκ κατέθεσε αίτημα στις αμερικανικές αρχές ώστε η SpaceX να μπορεί να εκτοξεύσει έως και ένα εκατομμύριο δορυφόρους γύρω από τη Γη, με στόχο να υποστηρίξει τις ανάγκες υπολογιστικής ισχύος που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Στην αίτηση, που κατατέθηκε την Παρασκευή, η εταιρεία περιγράφει ένα δίκτυο «κέντρων δεδομένων σε τροχιά γυρω από τη γη» ως την πιο οικονομική και ενεργειακά αποδοτική λύση για την αυξανόμενη ζήτηση. Υποστηρίζει ότι η έκρηξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης ξεπερνά ήδη τις δυνατότητες που μπορεί να καλύψει η υποδομή στο έδαφος.

Σε αντίθεση με τα κλασικά data centers που είναι μεγάλοι χώροι γεμάτοι ισχυρούς υπολογιστές για επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων, η SpaceX προτείνει να μεταφερθεί μέρος της υπολογιστικής δουλειάς σε δορυφόρους που θα λειτουργούν ως «υπολογιστικοί κόμβοι» σε τροχιά. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι έτσι μπορεί να εξυπηρετήσει «δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως».

Το σχέδιο, αν προχωρήσει, θα πολλαπλασιάσει δραστικά την παρουσία της εταιρείας σε χαμηλή τροχιά. Το υφιστάμενο δίκτυο Starlink αριθμεί σχεδόν 10.000 δορυφόρους και έχει δεχτεί κριτική ότι επιβαρύνει την κυκλοφορία στο Διάστημα, κάτι που ο Μασκ απορρίπτει.

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι νέοι δορυφόροι θα είναι ηλιακής τροφοδοσίας και θα επιχειρούν σε ύψη περίπου 500 έως 2.000 χιλιομέτρων. Η αίτηση δεν περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα.

Ο Μασκ σχολίασε στην πλατφόρμα X ότι οι δορυφόροι θα απέχουν τόσο μεταξύ τους ώστε «να είναι δύσκολο να βλέπει ο ένας τον άλλον», προσθέτοντας ότι το Διάστημα είναι τεράστιο. Στο κείμενο της αίτησης γίνεται και μια πιο φιλόδοξη αναφορά, ότι το εγχείρημα θα ήταν βήμα προς μια κοινωνία που αξιοποιεί σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα την ενέργεια του Ηλιου.

Η εταιρεία υποστηρίζει ακόμη ότι τα κέντρα δεδομένων σε τροχιά γύρω από τη γη θα μπορούσαν να είναι πιο «πράσινη» επιλογή σε σχέση με τα επίγεια, τα οποία καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και νερού για ψύξη. Από την άλλη πλευρά, ειδικοί επισημαίνουν ότι η εκτόξευση εξοπλισμού σε τροχιά παραμένει ακριβή και τεχνικά απαιτητική, ενώ τα θραύσματα και τα διαστημικά απόβλητα αυξάνουν τον κίνδυνο ζημιών.

Παράλληλα, ειδικοί προειδοποιούν ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός σκαφών σε χαμηλή τροχιά, μεγαλώνει ο κίνδυνος συγκρούσεων, οι οποίες μπορεί να καταστρέψουν δορυφόρους και να δημιουργήσουν επικίνδυνα θραύσματα. Στο παρελθόν, αστρονόμοι είχαν καταγγείλει ότι εκπομπές από το δίκτυο Starlink επηρεάζουν παρατηρήσεις ραδιοτηλεσκοπίων, προσθέτοντας ένα ακόμη πεδίο τριβής γύρω από την επέκτασή του.

Με πληροφορίες από BBC

