Νέο φάρμακο για τη σήψη δείχνει αποτελεσματικό σε δοκιμή στους ανθρώπους

Ένα νέο, πειραματικό φάρμακο για τη σήψη πέρασε με επιτυχία τη «κλινική δοκιμή Φάσης ΙΙ», δημιουργώντας προσδοκίες για την πρώτη στοχευμένη θεραπεία μιας πάθησης που σκοτώνει εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο παγκοσμίως.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Griffith University, στην Αυστραλία, και τα αποτελέσματα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς το φάρμακο φαίνεται να μειώνει τη βαρύτητα της σήψης, η οποία παραμένει μία από τις πιο θανατηφόρες και δύσκολα αντιμετωπίσιμες ιατρικές καταστάσεις.

Πώς λειτουργεί το νέο φάρμακο για τη σήψη

Το φάρμακο, με την ονομασία STC3141, είναι υδατανθρακικής βάσης και αναπτύχθηκε μέσα από συνεργασία της ερευνητικής ομάδας του καθηγητή Mark von Itzstein στο Ινστιτούτο Βιοϊατρικής και Γλυκομικής του Griffith, με την ομάδα του καθηγητή Christopher Parish στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας.

Στη δοκιμή, το STC3141 χορηγήθηκε ενδοφλέβια και σχεδιάστηκε ώστε να ηρεμεί την επικίνδυνη υπεραντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος που εμφανίζεται στη σήψη. Αυτή η ανεξέλεγκτη ανοσολογική αντίδραση είναι που συχνά οδηγεί σε εκτεταμένη φλεγμονή, οργανική ανεπάρκεια και θάνατο.

«Η κλινική δοκιμή πέτυχε τα βασικά της καταληκτικά σημεία και έδειξε ότι το φάρμακο μπορεί να περιορίσει τη σήψη σε ανθρώπους», δήλωσε ο καθηγητής von Itzstein.

Σε αντίθεση με τις υπάρχουσες θεραπείες που περιορίζονται κυρίως στη διαχείριση των συμπτωμάτων, το STC3141 στοχεύει στο να αντιστρέψει τη βλάβη στα όργανα, λειτουργώντας πιο ουσιαστικά στην ίδια τη ρίζα του προβλήματος.

Γιατί η σήψη παραμένει τόσο επικίνδυνη

Η σήψη προκαλείται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα αντιδρά υπερβολικά σε μια λοίμωξη και αρχίζει να επιτίθεται στους ίδιους τους ιστούς και τα όργανα του σώματος. Αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες θανάτου και μακροχρόνιας αναπηρίας παγκοσμίως.

«Αν δεν αναγνωριστεί και δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, μπορεί να οδηγήσει σε σηπτικό σοκ, πολυοργανική ανεπάρκεια και θάνατο», επισημαίνει ο von Itzstein.

Παρά τη σοβαρότητά της, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ειδική αντισηπτική θεραπεία, γεγονός που καθιστά τη σήψη ένα από τα μεγαλύτερα ανεκπλήρωτα κενά της σύγχρονης ιατρικής.

Η κλινική δοκιμή Φάσης ΙΙ πραγματοποιήθηκε στην Κίνα από την Grand Pharmaceutical Group και περιλάμβανε 180 ασθενείς με διάγνωση σήψης. Μετά τα θετικά αποτελέσματα, η εταιρεία σχεδιάζει τη μετάβαση σε δοκιμή Φάσης ΙΙΙ, με στόχο να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του φαρμάκου σε μεγαλύτερο πληθυσμό.

«Ελπίζουμε ότι μέσα σε λίγα χρόνια το φάρμακο θα μπορεί να φτάσει στην αγορά και να σώσει εκατομμύρια ζωές», δήλωσε ο von Itzstein.

Με πληροφορίες από Griffith University, ScienceDaily