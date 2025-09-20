ΤECH & SCIENCE
Μύκητας Candidozyma auris: Υπάρχει έξαρση με «αύξηση 60% σε Ευρώπη και Ελλάδα» - Τι πρέπει να κάνουμε

«Δεν περιμέναμε εμείς τέτοια αύξηση από τη μια χρονιά στην άλλη» δήλωσε η Ματίνα Παγώνη - Στη δεύτερη θέση η Ελλάδα των χωρών όπου εντοπίζεται περισσότερο

Φωτ. αρχείου: Unsplash
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Συναγερμός έχει σημάνει στα νοσοκομεία για την εξάπλωση του μύκητα Candidozyma auris.

Όπως εξήγησε στο MEGA η αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη, πρόκειται για έναν ενδονοσοκομειακό μύκητα, ο οποίος είναι ανθεκτικός σε αντιμυκητιακά φάρμακα. «Τον έχουμε πάντα κάθε χρόνο. Φέτος υπάρχει αύξηση στο 60% σε όλη την Ευρώπη. Και στην Ελλάδα. Είναι ενδονοσοκομειακός μύκητας» εξήγησε η Ματίνα Παγώνη.

Ο ιός αυτός εντοπίζεται σε ΜΕΘ και σε τμήματα με ανοσοκατεσταλμένους, με τους ειδικούς να συνιστούν καλό πλύσιμο χεριών πριν μπούμε σε κάποιο νοσοκομείο και αφού φύγουμε από αυτό.

Μύκητας Candidozyma auris: «Είναι μεγάλη αύξηση στο 60%, δεν το περιμέναμε»

«Έχει φοβηθεί ο κόσμος αλλά είναι ένας μύκητας που έχουμε κάθε χρόνο. Φέτος, σε όλη την Ευρώπη, και στην Ελλάδα, υπάρχει μια αύξηση γύρω στο 60%. Ο πληθυσμός έξω δεν έχει ανάγκη, δεν πρέπει να φοβάται. Εκεί που είναι ο μύκητας αυτός, είναι μέσα στα νοσοκομεία, ιδιαίτερα στις ΜΕΘ και στα τμήματα με τους ανοστοκατασταλμένους, δηλαδή όπου νοσηλεύουμε καρκινοπαθείας, ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας. Εκεί χτυπάει ο μύκητας γιατί έχει αντίσταση και στα αντισηπτικά και στα αντιμυκητιακά, αντιστέκεται. Για αυτόν τον φοβόμαστε. Άρα είναι θέμα αντιμετώπισης των γιατρών και καθαριότητας στα νοσοκομεία» τόνισε η Ματίνα Παγώνη. 

Και κατέληξε: «Να γίνεται πλύσιμο των χεριών και όταν μπαίνουμε στο νοσοκομείο και όταν φεύγουμε από αυτό. Διότι μπορεί να πιάσει κανείς έναν άρρωστο και να τον μεταφέρει σε κάποιον άλλο. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό και δεν χρειάζεται φόβος και πανικός γιατί ήδη υπάρχει. Είναι μεγάλη αύξηση στο 60%, δεν το περιμέναμε εμείς από τη μια χρονιά στην άλλη και εμείς είμαστε στη δεύτερη θέση. Πρώτη είναι η Ισπανία, τρίτη η Ιταλία, τέταρτη η Γερμανία. Είμαστε στην πεντάδα. Για αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Οι Επιτροπές Λοιμώξεων όμως, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά αυτή την εποχή. Ο μύκητας αυτός είναι πολύ δυνατός».

