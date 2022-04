Μποζόνιο W: «Απρόσμενα σοκαριστική» η νέα μέτρηση σε αμερικανικό επιταχυντή - «Νομίζαμε πως κάναμε λάθος»

Μετά από δέκα χρόνια έρευνας, οι επιστήμονες του Εθνικού Εργαστηρίου Επιταχυντή Fermilab του υπουργείου Ενέργειας στο Ιλινόις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι πέτυχαν την πιο ακριβή έως τώρα μέτρηση της μάζας του μποζονίου W, ενός από τα θεμελιώδη υποατομικά σωματίδια.

Η μέτρηση έχει διπλάσια ακρίβεια από την προηγούμενη καλύτερη μέτρηση, αλλά χαρακτηρίστηκε απρόσμενα «σοκαριστική», επειδή διαφέρει - είναι μεγαλύτερη κατά περίπου 0,1% - από αυτό που προβλέπει η κυρίαρχη θεωρία από τη δεκαετία του 1970, το Καθιερωμένο Πρότυπο (Standard Model) της σωματιδιακής Φυσικής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί αναστάτωση στην παγκόσμια κοινότητα των φυσικών και να ακούγονται - για μία ακόμη φορά - εκτιμήσεις ότι μπορεί να χρειαστούν σημαντικές αναθεωρήσεις, ίσως και μια πραγματική επιστημονική επανάσταση σχετικά με τον τρόπο που βλέπουμε την ύλη και το σύμπαν.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον πειραματικό σωματιδιακό φυσικό Ασουτός Κοτγουάλ του Πανεπιστημίου Ντιουκ της Β.Καρολίνα, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Science», δήλωσαν ότι αν η μέτρηση της μάζας του μποζονίου W επιβεβαιωθεί, τότε πιθανότατα θα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις στο Καθιερωμένο Πρότυπο ή ακόμη και επεκτάσεις του σε νέες κατευθύνσεις. Θα χρειαστούν πάντως μελλοντικές μετρήσεις από άλλο επιστημονικό πείραμα για να φωτίσουν περισσότερο το ζήτημα.

Last year, we redesigned our website and launched at our new home, https://t.co/Iu4VAGyjME. The site has now been nominated for @TheWebbyAwards. 🏆



Love our new look? Show your support by casting a vote. ➡ https://t.co/7rXTVyx4nq #webbys pic.twitter.com/E9nbYkwzt1