Ο Άλμπερτ Μπουρλά δήλωσε πως η Pfizer θεωρεί πιθανό να εμφανιστεί κάποια στιγμή μετάλλαξη που θα «ξεφεύγει» από την προστασία του εμβολίου για τον κορωνοϊό.

«Κάθε φορά που εμφανίζεται μια μετάλλαξη στον κόσμο, οι επιστήμονές μας ασχολούνται με αυτή και κάνουν έρευνα για το αν μπορεί να ξεφύγει από την προστασία του εμβολίου», δήλωσε στο Fox News ο CEO της Pfizer.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί κάποια τέτοια μετάλλαξη, συμπλήρωσε. «Αλλά θεωρούμε ότι είναι πιθανό να προκύψει μια τέτοια μετάλλαξη», πρόσθεσε ο Άλμπερτ Μπουρλά.

Παράλληλα επεσήμανε ότι η Pfizer έχει δημιουργήσει μια διαδικασία με την οποία «95 ημέρες από τη στιγμή που θα ταυτοποιηθεί ένα στέλεχος ειδικού ενδιαφέροντος, να μπορούμε να έχουμε ένα εμβόλιο προσαρμοσμένο κατά αυτού του στελέχους».

Με αφορμή την πλήρη έγκριση που έλαβε το εμβόλιο της Pfizer από τον αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων (FDA), ο Άλμπερτ Μπουρλά δήλωσε ότι πιθανόν κανένα άλλο φάρμακο δεν έχει μελετηθεί τόσο πολύ, τόσο σε κλινικές μελέτες, όσο και με πληροφορίες από τον πραγματικό κόσμο.

Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο φάκελος που κατατέθηκε στον FDA, στην αίτηση για την πλήρη έγκριση, αποτελούνταν από 360.000 σελίδες δεδομένων. «Έχουμε δώσει πάνω από ένα εκατομμύριο δόσεις παγκοσμίως. Έχουμε συστήματα, ειδικά σε χώρες με πλήρη ηλεκτρονική καταγραφή όπως το Ισραήλ, από τα οποία έχουμε πολύ καλή εικόνα της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του εμβολίου», συμπλήρωσε.

Τέλος, σημείωσε ότι τον Σεπτέμβριο θα ολοκληρωθεί η μεγάλης κλίμακας μελέτη για το εμβόλιο της Pfizer σε παιδιά 5-11 ετών και λίγο αργότερα θα ξεκινήσει έρευνα για παιδιά κάτω των 5 ετών.

