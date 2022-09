Μετά την Ντόλι, η Μάγια: Ο πρώτος κλωνοποιημένος λύκος ίσως βοηθήσει τα ζώα υπό εξαφάνιση

Μια εταιρεία γενετικής με έδρα το Πεκίνο κλωνοποίησε με επιτυχία έναν αρκτικό λύκο και θα μπορούσε να συμβάλει στη διατήρηση ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση.

Η Sinogene Biotechnology παρουσίασε τον λύκο, που ονομάζεται Μάγια, εκατό ημέρες μετά τη γέννησή του στις 10 Ιουνίου.

Για τον κλωνοποιημένο λύκο χρησιμοποιήθηκε η ίδια μέθοδος Ντόλς με το πρόβατο Ντόλι, το πρώτο θηλαστικό, που κλωνοποιήθηκε στη Σκωτία το 1996.

