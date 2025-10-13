ΤECH & SCIENCE
Μαύρη σοκολάτα: Ο «πικρός» μύθος του πιο υγιεινού γλυκού

Η «μαύρη σοκολάτα», γνωστή και ως σοκολάτα υγείας, πλασάρεται ως υγιής εναλλακτική, ωστόσο η πραγματικότητα διαφέρει

Μαύρη σοκολάτα/ Φωτ. Αρχείου: Unsplash
Η «μαύρη σοκολάτα», γνωστή και ως υγείας, περιέχει περισσότερο κακάο και γι' αυτό προβάλλεται ως πιο υγιεινή επιλογή σχετικά μ' αυτήν της γάλακτος, ενώ θεωρείται πως ενισχύει το ανοσοποιητικό.

Η μαύρη σοκολάτα, όπως υποστηρίζεται, μπορεί να ανακουφίσει από κάθε είδους προβλήματα υγείας, από την υψηλή αρτηριακή πίεση έως την κατάθλιψη, ενώ παράλληλα βελτιώνει την πνευματική ικανότητα. Μάλιστα, πολλές μελέτες, συχνά χρηματοδοτούμενες από τις μεγάλες εταιρείες παραγωγής του γλυκίσματος, συνηθίζουν να τονίζουν τα οφέλη της για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Σύμφωνα με τις ίδιες έρευνες, τα υποτιθέμενα οφέλη της μαύρης σοκολάτας αποδίδονται σε ενώσεις που ονομάζονται φλαβανόλες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα άφθονες σε κακάο. Ορισμένες δοκιμές έχουν διαπιστώσει ευεργετικές επιδράσεις, για παράδειγμα στην αρτηριακή πίεση, ωστόσο, τα αποτελέσματα συνολικά δεν αποτυπώνουν την πλήρη πραγματικότητα.

Μαύρη σοκολάτα: Τι έδειξε νέα έρευνα

Νέες έρευνες, όμως, έρχονται να δώσουν μία νέα οπτική ως προς αυτά που είναι ήδη γνωστά για τη μαύρη σοκολάτα. Αρχικά, πρέπει να τονιστεί ως προς το ερευνητικό πλαίσιο, ότι οι παραπάνω δοκιμές διαρκούν συνήθως μόνο λίγες εβδομάδες, οπότε ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τις συνέπειες της παρατεταμένης κατανάλωσης.

Παρατηρητικές μελέτες, οι οποίες ρωτούν για τη διατροφή αντί να την υπαγορεύουν, έχουν -μερικές φορές- διαπιστώσει ότι όσοι τρώνε περισσότερες φλαβανόλες, είτε από διάφορα τρόφιμα είτε ειδικά από μαύρη σοκολάτα, είναι πιο υγιείς (σ.σ. για παράδειγμα, είναι λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν διαβήτη.)

Ωστόσο, αυτό που συχνά παραλείπεται στις έρευνες είναι ότι τα άτομα-δείγματα μπορεί να έχουν και άλλα «πλεονεκτήματα», όπως για παράδειγμα υψηλότερα εισοδήματα που τους επιτρέπουν να αγοράζουν ακριβά προϊόντα όπως η μαύρη σοκολάτα. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2024 διαπίστωσε ότι τα άτομα που έτρωγαν πολλή «υγείας» ήταν λιγότερο πιθανό να καπνίζουν από εκείνα που έτρωγαν λίγη.

Μια μεγάλη τυχαιοποιημένη δοκιμή με την ονομασία COSMOS, που πραγματοποιήθηκε το 2015 στις ΗΠΑ, είχε ως στόχο να αντιμετωπίσει αυτές τις ελλείψεις. Μέτρησε τα αποτελέσματα της καθημερινής λήψης συμπληρωμάτων εκχυλίσματος κακάου που περιείχαν 500 μικρογραμμάρια φλαβανόλες (σ.σ. για να λάβει κάποιος αυτή τη δόση, θα πρέπει να καταναλώνει μεταξύ 50 γραμμάρια - ή μισή ταμπλέτα - και 280 γραμμάρια μαύρης σοκολάτας, ανάλογα με τη συγκέντρωση της ουσίας).

Μαύρη σοκολάτα: Γιατί τελικά δεν είναι τόσο υγιεινή

Οι συμμετέχοντες, ηλικίας 60 ετών και άνω, έλαβαν τις κάψουλες για μέσο όρο 3,6 χρόνια. Οι φλαβανόλες δεν είχαν καμία επίδραση στα ποσοστά νέων περιπτώσεων διαβήτη, σοβαρών προβλημάτων με την κυκλοφορία του αίματος, όπως καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά επεισόδια, καρκίνου ή γνωστικών λειτουργιών. Ωστόσο, οδήγησαν σε μείωση κατά 27% των θανάτων από καρδιαγγειακές παθήσεις.

Δυστυχώς, αυτό το θετικό αποτέλεσμα δεν αποδεικνύει ότι η μαύρη σοκολάτα είναι υγιής για την καρδιά. Για να λάβει κάποιος αυτά τα 500 μικρογραμμάαρια φλαβανόλης από το γλυκό, πρέπει να καταναλώσει μεγάλη ποσότητα ζάχαρης, την οποία προσθέτουν σε αφθονία οι κατασκευαστές για να αντισταθμίσουν την πικρή γεύση του κακάου.

Αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να φάει πάνω από το μισό (για τους άνδρες) ή το 70% (για τις γυναίκες) της συνιστώμενης ημερήσιας μέγιστης ποσότητας κορεσμένων λιπαρών, τα οποία είναι επιβλαβή για την καρδιά, καθώς αυξάνουν τη χοληστερόλη που φράζει τις αρτηρίες.

Μια καλύτερη επιλογή για να προσθέσει κάποιος φλαβανόλες κακάου στη διατροφή του μπορεί να είναι η σκόνη κακάου ή οι αλεσμένοι κόκκοι. Συνολικά, όμως, η πιο υγιεινή στρατηγική για την αύξηση των φλαβανόλων είναι να καταναλώνει περισσότερα φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς και όσπρια.

Δύο μήλα, μια μερίδα ξηρών καρπών και μια μεγάλη μερίδα φράουλες παρέχουν περίπου 500 μικρογραμμάρια φλαβανόλες. Το ίδιο ισχύει και για δύο έως τρεις κούπες πράσινο τσάι.

Δυστυχώς για τους λάτρεις της σοκολάτας, οι ισχυρισμοί για τα οφέλη της μαύρης σοκολάτας στην υγεία προέρχονται από ευσεβείς πόθους και πονηρό μάρκετινγκ, και όχι από επιστημονικά ευρήματα. 

Με πληροφορίες από Economist

