Μελέτη: Στη μήτρα, τα έμβρυα χαμογελούν για καρότα αλλά κάνουν γκριμάτσες στο κέιλ

Ενώ είναι γνωστό ότι ορισμένα παιδιά δεν είναι μεγάλοι φανς των λαχανικών, μια νέα μελέτη δείχνει ότι τέτοιες διατροφικές προτιμήσεις θα μπορούσαν να προκύψουν πριν καν γεννηθούν.

Τα έμβρυα παίρνουν πιο «γελαστό πρόσωπο» στη μήτρα όταν εκτίθενται στη γεύση των καρότων που καταναλώνει η μητέρα τους και «πιο κλαμένη έκφραση» όταν εκτίθενται στη λαχανίδα (κέιλ), σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Psychological Science.

«Αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη μελέτη για να κατανοήσουμε περισσότερα σχετικά με τις ικανότητες του εμβρύου να γεύεται και να μυρίζει στη μήτρα», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια Beyza Ustun, μεταπτυχιακή ερευνήτρια στο Εργαστήριο Εμβρυϊκής και Νεογνικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Durham του Ηνωμένου Βασιλείου.

Fetuses reacted with a "laughter face" when they were exposed to carrot and reacted with a "cry face" when exposed to kale.

Ενώ ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι τα μωρά μπορούν να γεύονται και να μυρίζουν στη μήτρα, χρησιμοποιώντας στοιχεία μετά τον τοκετό, «η έρευνά μας είναι η πρώτη που δείχνει άμεσες αποδείξεις για τις αντιδράσεις του εμβρύου στις γεύσεις στη μήτρα», πρόσθεσε η Ustun.

«Τα ευρήματα δείχνουν ότι τα έμβρυα κατά τους τελευταίους 3 μήνες της εγκυμοσύνης είναι αρκετά ώριμα ώστε να διακρίνουν τις διαφορετικές γεύσεις που μεταφέρονται από τη διατροφή της μητέρας».

Η μελέτη εξέτασε τα υγιή έμβρυα 100 γυναικών ηλικίας μεταξύ 18 και 40 ετών, οι οποίες ήταν μεταξύ 32 και 36 εβδομάδων κύησης στη βορειοανατολική Αγγλία.

Οι 35 γυναίκες μπήκαν σε μια πειραματική ομάδα που κατανάλωσε μια κάψουλα οργανικού κέιλ, 35 μπήκαν σε μια ομάδα που πήρε μια κάψουλα καρότου και 30 μπήκαν σε μια ομάδα ελέγχου που δεν εκτέθηκε σε καμία από τις δύο γεύσεις.

Από τις συμμετέχουσες ζητήθηκε να μην καταναλώσουν κανένα τρόφιμο ή ποτό με γεύση μία ώρα πριν τον υπέρηχο. Οι μητέρες επίσης δεν έφαγαν ούτε ήπιαν κάτι που να περιέχει καρότο ή λάχανο την ημέρα των υπερήχων για να βεβαιωθούν ότι δεν θα επηρέαζε τα αποτελέσματα.

Facebook Twitter Η λαχανίδα, γνωστή και ως kale (κέιλ). Φωτ: Unsplash

Ενώ η γεύση του καρότου μπορεί να περιγραφεί ως «γλυκιά» από τους ενήλικες, το κέιλ επιλέχθηκε επειδή μεταφέρει περισσότερη πικράδα στα βρέφη από άλλα πράσινα λαχανικά όπως το σπανάκι, το μπρόκολο ή τα σπαράγγια, σύμφωνα με τη μελέτη.

Αφού περίμεναν 20 λεπτά μετά την κατανάλωση, οι γυναίκες υποβλήθηκαν σε 4D υπερηχογραφήματα, τα οποία συγκρίθηκαν με 2D εικόνες των εμβρύων.

Το τράβηγμα της γωνίας των χειλιών, που υποδηλώνει χαμόγελο ή γέλιο, ήταν σημαντικά υψηλότερο στην ομάδα του καρότου σε σύγκριση με την ομάδα της λαχανίδας και την ομάδα ελέγχου. Ενώ κινήσεις όπως η ανύψωση του άνω χείλους, η ρίψη του κάτω χείλους προς τα κάτω, το πάτημα των χειλιών και ένας συνδυασμός αυτών - που υποδηλώνει ένα πρόσωπο που κλαίει - ήταν πολύ πιο συχνές στην ομάδα της λαχανίδας σε σχέση με τις άλλες ομάδες.

Keen on carrot, not so keen on kale…



Fetuses make “laugh” or “cry” faces in reaction to different flavours according to @FetalLab @DurhamPsych.



This is the 1st direct evidence that fetuses react differently to various tastes & smells in the womb 👉 https://t.co/13UKS7IjVM pic.twitter.com/xAqXGDqxQl