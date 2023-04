Live η εκτόξευση της διαστημικής αποστολής Juice στα παγωμένα φεγγάρια του Δία

Η πολυαναμενόμενη ευρωπαϊκή διαστημική αποστολή με την ονομασία Juice είναι γεγονός.

Η ευρωπαϊκή διαστημική αποστολή Juice αφορά σε έναν δορυφόρο αξίας 1,4 δισεκατομμυρίων λιρών που θα εκτοξευθεί για ένα οκταετές ταξίδι προς τον Δία.

Πρόκειται για τη δεύτερη προσπάθεια εκτόξευσής του. Το διαστημικό σκάφος βάρους έξι τόνων επρόκειτο να απογειωθεί από το διαστημοδρόμιο του Κουρού στη Γαλλική Γουιάνα χθες, αλλά ο κίνδυνος για χτύπημα κεραυνού ανέστειλε την εκτόξευση, η οποία μετατέθηκε για σήμερα.

Επί του παρόντος υποβάλλεται σε τελικές προετοιμασίες πριν από την εκτόξευση.

Ως αποστολή έχει να συλλέξει στοιχεία για το αν τα παγωμένα φεγγάρια του Δία θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν εξωγήινη ζωή. Όπως αναφέρεται, όταν το σκάφος φτάσει τελικά σε τροχιά θα πρέπει να επιβιώσει με τόσο λίγη ενέργεια όσο η μισή ενέργεια που καταναλώνει ένας στεγνωτήρας μαλλιών.

Όταν το Juice φτάσει τελικά στο ιωβικό σύστημα το 2031, θα πραγματοποιήσει μια σειρά ελέγχων του Δία και των τριών μεγάλων ωκεανοφόρων φεγγαριών του, της Καλλιστώς, της Ευρώπης και του Γανυμήδη.

Για την εκτόξευσή του, η αποστολή Juice θα χρησιμοποιήσει έναν πύραυλο Ariane 5 παρόμοιο με αυτόν που έθεσε σε τροχιά το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb τον Δεκέμβριο του 2021.

