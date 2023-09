Λιγότερο πιθανό να κάνουν ΚΑΡΠΑ σε γυναίκες σε δημόσιο χώρο

Όσοι βρεθούν σε ένα επεισόδιο όπου επιβάλλεται παροχή πρώτων βοηθειών είναι λιγότερο πιθανό να βοηθήσουν με την μέθοδο ΚΑΡΠΑ , αν το άτομο που κινδυνεύει είναι γυναίκα.

Σύμφωνα με ερευνητές είναι λιγότερο πιθανό όσοι βρεθούν σε ένα περιστατικό άμεσης ανάγκης να προσφέρουν την γνωστή μέθοδο ΚΑΡΠΑ, σε γυναίκες με καρδιακή ανακοπή σε δημόσιο χώρο απ' ό,τι σε άνδρες. Αποτέλεσμα αυτής της αντίδρασης είναι να πεθαίνουν περισσότερες γυναίκες από ένα κοινό επείγον περιστατικό υγείας.

Η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) συνδυάζει την αναπνοή στόμα με στόμα, το λεγόμενο «φιλί της ζωής», και τις θωρακικές συμπιέσεις για την άντληση αίματος στον εγκέφαλο των ανθρώπων, των οποίων η καρδιά έχει σταματήσει να χτυπά, αποτρέποντας ενδεχομένως τον θάνατο μέχρι να φτάσει ιατρική βοήθεια.

Σε επιστημονική έρευνα, που θα παρουσιαστεί σε ιατρικό συνέδριο στην Ισπανία αυτή την εβδομάδα, αλλά η οποία δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί από ομοτίμους, μια ομάδα Καναδών γιατρών προσπάθησε να κατανοήσει πώς όσοι βρεθούν σε κάποιο περιστατικό κάνουν ΚΑΡΠΑ με διαφορετικά κριτήρια σε άνδρες και γυναίκες. Εξέτασαν τα αρχεία των καρδιακών ανακοπών που έλαβαν χώρα εκτός νοσοκομείου στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά μεταξύ 2005 και 2015, και τα οποία περιελάμβαναν σχεδόν 40.000 ασθενείς. Συνολικά, το 54% των ασθενών έλαβαν ΚΑΡΠΑ από κάποιον που βρέθηκε στο σημείο, σύμφωνα με την έρευνα.

Για τις καρδιακές ανακοπές σε δημόσιο χώρο, όπως στο δρόμο, το 61% των γυναικών έλαβαν ΚΑΡΠΑ από κάποιον που ήταν εκεί σε σύγκριση με το 68% των ανδρών.

Ο Alexis Cournoyer, γιατρός επειγόντων περιστατικών στο Hopital du Sacre-Coeur de Montreal που διεξήγαγε την επιστημονική έρευνα, δήλωσε στο AFP ότι το χάσμα αυτό «αυξάνει τη θνησιμότητα των γυναικών μετά από καρδιακή ανακοπή. Αυτό είναι σίγουρο». Οι καρδιακές ανακοπές αποτελούν κύρια αιτία θανάτου, με περισσότερες από 350.000 να συμβαίνουν μόνο στις ΗΠΑ κάθε χρόνο, σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία. Σύμφωνα με έρευνες, μόνο το 10% των ατόμων που παθαίνουν αιφνίδια καρδιακή ανακοπή εκτός νοσοκομείου επιβιώνουν.

Οι ερευνητές προσπάθησαν να βρουν έναν λόγο για το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων. Μια θεωρία ήταν ότι όσοι βρεθούν σε τέτοιο περιστατικό σε δημόσιο χώρο μπορεί να αισθάνονται άβολα να αγγίξουν το στήθος μιας γυναίκας χωρίς τη συγκατάθεσή της, δήλωσε ο Cournoyer. Οι ερευνητές εξέτασαν αν η ηλικία θα μπορούσε να διαδραματίσει κάποιο ρόλο. Αλλά αυτή δεν έπαιξε, καθώς με βάση την έρευνα οι γυναίκες είχαν λιγότερες πιθανότητες να λάβουν τεχνητή αναπνοή σε σχέση με τους άνδρες από κάποιον που θα βρεθεί στο σημείο, ανεξάρτητα από την ηλικία τους.

Ο Cournoyer δήλωσε ότι μια άλλη πιθανότητα ήταν μια «δυσκολία αναγνώρισης» των συμπτωμάτων για τις γυναίκες που παθαίνουν καρδιακή ανακοπή, καθώς υπάρχει η εντύπωση πως αυτή συχνά παρουσιάζεται ως κάτι που συμβαίνει μόνο στους άνδρες.

Πριν από μια καρδιακή ανακοπή, οι άνδρες είναι πιο πιθανό να έχουν πόνο στο στήθος -ένα σύμπτωμα που συνήθως προβάλλεται στα μέσα ενημέρωσης- ενώ οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να παρουσιάζουν δύσπνοια, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα στο Lancet Digital Health. Ο Cournoyer δήλωσε ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα προκειμένου να ρίξει φως στο χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, ιδίως με τη συμμετοχή δεδομένων σχετικά με το φύλο όσων εκτελούν την βοήθεια μέσω της μεθόδου ΚΑΡΠΑ.

Η έρευνα θα παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής 2023 στη Βαρκελώνη.

Bystanders are less likely to give life-saving CPR to women having a cardiac arrest in public than men, leading to more women dying from the common health emergency, researchers said Monday https://t.co/4lwxq31mns