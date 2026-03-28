«Κρίσιμη ενημέρωση»: Η Apple προειδοποιεί χρήστες παλαιότερων iPhone για επιθέσεις

Η Apple ενισχύει τις προειδοποιήσεις προς χρήστες iPhone και iPad που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν παλαιότερες εκδόσεις λογισμικού, επισημαίνοντας αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων.

Σε ορισμένες συσκευές εμφανίζεται πλέον ειδοποίηση στην οθόνη κλειδώματος με την ένδειξη «κρίσιμη ενημέρωση», η οποία καλεί τους χρήστες που βρίσκονται σε iOS 17 ή παλαιότερη έκδοση να προχωρήσουν άμεσα σε αναβάθμιση. Η εταιρεία αναφέρει ότι έχει λάβει γνώση επιθέσεων που εκμεταλλεύονται ευπάθειες σε παλαιότερα συστήματα και συνιστά την εγκατάσταση της τελευταίας διαθέσιμης έκδοσης.

Οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση μέσω των ρυθμίσεων, στην ενότητα «Γενικά» και στη συνέχεια «Ενημέρωση λογισμικού». Όσοι έχουν ήδη εγκαταστήσει την πιο πρόσφατη έκδοση δεν λαμβάνουν σχετική ειδοποίηση. Για τις περισσότερες σύγχρονες συσκευές, αυτή αντιστοιχεί στις εκδόσεις iOS 26.4 και iPadOS 26.4.

Οι προειδοποιήσεις έρχονται μετά τον εντοπισμό δύο εργαλείων εκμετάλλευσης ευπαθειών, γνωστών ως Coruna και DarkSword, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απομακρυσμένη παραβίαση συσκευών. Το Coruna επηρεάζει εκδόσεις από το iOS 13 έως και τις πρώτες εκδόσεις του iOS 17, ενώ το DarkSword αφορά συσκευές με iOS 18.4 έως 18.7. Οι συσκευές που έχουν ενημερωθεί σε iOS 18.7.3 δεν φαίνεται να επηρεάζονται.

Νωρίτερα μέσα στον Μάρτιο, η Apple διέθεσε τις εκδόσεις iOS 15.8.7 και iOS 16.7.15 με στόχο την προστασία παλαιότερων συσκευών που δεν μπορούν να αναβαθμιστούν στο iOS 26, διορθώνοντας ευπάθειες που συνδέονται με το Coruna. Ωστόσο, οι νέες ειδοποιήσεις δείχνουν ότι αρκετοί χρήστες δεν έχουν ακόμη εγκαταστήσει τις ενημερώσεις.

Για συσκευές που λειτουργούν με εκδόσεις παλαιότερες του iOS 15, η εταιρεία προτείνει την αντικατάστασή τους, καθώς ενδέχεται να μην μπορούν πλέον να προστατευθούν επαρκώς από σύγχρονες απειλές.