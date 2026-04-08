Kindle: Τέλος στην υποστήριξη για τα παλιά μοντέλα από τον Μάιο 

Η Amazon ανακοίνωσε ότι θα διακόψει την υποστήριξη για παλαιότερα μοντέλα Kindle και Fire tablets που κυκλοφόρησαν το 2012 ή νωρίτερα, από τις 20 Μαΐου 2026.

Οι συσκευές αυτές θα συνεχίσουν να λειτουργούν για την ανάγνωση βιβλίων που έχουν ήδη αποθηκευτεί, ωστόσο οι χρήστες δεν θα μπορούν πλέον να αγοράζουν, να δανείζονται ή να κατεβάζουν νέο περιεχόμενο.

Παράλληλα, σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα που απαιτεί επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, η συσκευή ενδέχεται να καταστεί μη λειτουργική, ενώ και η αποσύνδεσή της από τον λογαριασμό χρήστη θα την καθιστά ουσιαστικά άχρηστη.

Στα Kindle Fire, οι υπόλοιπες λειτουργίες θα παραμείνουν διαθέσιμες, αλλά η πρόσβαση στο κατάστημα περιεχομένου θα διακοπεί.

Στη λίστα των συσκευών που επηρεάζονται περιλαμβάνονται τα πρώτα μοντέλα Kindle, Kindle 2, Kindle DX, Kindle Keyboard, Kindle 4 και 5, Kindle Touch, καθώς και η πρώτη γενιά του Kindle Paperwhite.

Σύμφωνα με την Amazon, τα συγκεκριμένα μοντέλα υποστηρίζονται εδώ και τουλάχιστον 14 χρόνια, ενώ η απόφαση σχετίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας στο διάστημα αυτό.

Η εταιρεία εκτιμά ότι η αλλαγή επηρεάζει περίπου το 3% των χρηστών της και προτρέπει τους κατόχους των συσκευών να προχωρήσουν σε αναβάθμιση. Για τον σκοπό αυτό, προσφέρει εκπτωτικό κουπόνι 20% για επιλεγμένα μοντέλα Kindle, καθώς και credits για αγορά ebooks σε όσους αποκτήσουν νέα συσκευή έως τις 20 Ιουνίου.

Όπως αναφέρει, οι νεότερες συσκευές διαθέτουν βελτιώσεις στην οθόνη, την απόδοση και τις δυνατότητες προσβασιμότητας, διατηρώντας πλήρη πρόσβαση στη βιβλιοθήκη και το κατάστημα Kindle.

Με πληροφορίες από The Verge

