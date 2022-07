«Κένταυρος»: Γιατί ανησυχεί τους ειδικούς το νέο υποστέλεχος BA.2.75 της μετάλλαξης Όμικρον

Ανησυχία εκφράζουν οι επιδημιολόγοι για την εμφάνιση μιας επίσης ραγδαία μεταδιδόμενης παραλλαγής της μετάλλαξης Όμικρον, που κερδίζει έδαφος στην Ινδία και έχει ήδη φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το στέλεχος BA.2.75 της Όμικρον -με το «παρατσούκλι» Κένταυρος- ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά στις αρχές Μαΐου στην Ινδία όπου τα κρούσματα αυξήθηκαν ραγδαία -και κατά τα φαινόμενα γρηγορότερα από τα κρούσματα της ακραία μεταδοτικής μετάλλαξης BA.5.

Στη συνέχεια η BA.2.75 εντοπίστηκε σε περίπου άλλες δέκα χώρες -ΗΠΑ, Αυστραλία, Γερμανία, Καναδά, μεταξύ άλλων.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Nοσημάτων (ECDC) σημείωσε πως «πρόκειται για παραλλαγή υπό παρακολούθηση».

Στενά παρακολουθεί το νέο στέλεχος και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, παρότι ο επικεφαλής επιστήμονάς του δρ Soumya Swaminathan ανέφερε πως δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή δείγματα για την αξιολόγηση της σοβαρότητάς του.

Εκτός από τη φαινομενικά ταχεία ανάπτυξή του και την ευρεία γεωγραφική διασπορά, οι ιολόγοι εστιάζουν και στον τεράστιο αριθμό περαιτέρω μεταλλάξεων που περιέχει το στέλεχος BA.2.75.

Here's the latest picture for the new BA.2.75 sub-lineage (nickname: "Centaurus") - an evolutionary jump from BA.2.



It has most commonly been detected in India, showing extremely rapid growth to 18% of recent samples.



It is also spreading rapidly to other countries.

