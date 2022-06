Η NASA εκτόξευσε το σκάφος Capstone με προορισμό τη Σελήνη - Πρόδρομος των αποστολών «Άρτεμις»

Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) εκτόξευσε ένα μικροσκοπικό σκάφος με την ονομασία «Capstone» και προορισμό τη Σελήνη.

Το σκάφος θα «στρώσει τον δρόμο» για την επιστροφή των Αμερικανών αστροναυτών στη Σελήνη σε λίγα χρόνια (πιθανώς το 2024) στο πλαίσιο του προγράμματος «Αρτεμις», διαδόχου του προγράμματος «Απόλλων».

Η εκτόξευση έγινε από τη Νέα Ζηλανδία με έναν μικρό πύραυλο ύψους 18 μέτρων της εταιρείας Rocket Lab. Το σκάφος, ένας κυβικός μικρο-δορυφόρος που έχει μέγεθος φούρνου μικροκυμάτων και βάρος 25 κιλών, θα μελετήσει επί περίπου έξι μήνες την τροχιά όπου η NASA σχεδιάζει να δημιουργήσει έναν μικρό διαστημικό σεληνιακό σταθμό (Gateway), στον οποίο οι αστροναύτες από τη Γη θα κάνουν στάση προτού κάνουν την τελική κάθοδο τους στην επιφάνεια του φεγγαριού.

Liftoff! #CAPSTONE launched aboard a @RocketLab Electron rocket to pave the way for future @NASAArtemis missions to the Moon and beyond.



What’s next for the microwave oven-sized satellite? Check out https://t.co/dMVnvEQcfC for updates. pic.twitter.com/VVoAOjSYbD