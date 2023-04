Η NASA εκτόξευσε νέο εργαλείο- Για την παρακολούθηση ατμοσφαιρικών ρύπων

Ένα όργανο της NASA, που θα παρέχει πρωτοφανή ανάλυση μετά από την παρακολούθηση των σημαντικότερων ατμοσφαιρικών ρύπων, εκτοξεύθηκε σήμερα στις 12:30 π.μ. (07:30 ώρα Ελλάδος).

Ο πύραυλος Falcon 9 της SpaceX που μεταφέρει τον δορυφόρο με το νέο όργανο της NASA εκτοξεύτηκε σήμερα από το διαστημικό κέντρο Κένεντι στην Φλόριντα. Για να μπει σε σωστή τροχιά θα χρειαστεί περίπου δύο εβδομάδες, σύμφωνα με τον Ζαν-Λικ Φρελιζέ, αντιπρόεδρο της Intelsat.

Αναλυτικότερα, αυτό το επιστημονικό εργαλείο, που ονομάστηκε TEMPO, θα επιτρέψει να παρακολουθείται η εκπομπή των ρύπων με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι μέχρι τώρα, από την πηγή εκπομπής τους και καθ'όλη τη διάρκεια της εξάπλωσής τους από τον άνεμο.

Τα δεδομένα που θα συλλέγονται θα χρησιμοποιούνται κυρίως από την Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) και την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA), που είναι αρμόδιες για τις προβλέψεις σχετικά με την ποιότητα του αέρα στις ΗΠΑ.

Our @NASAEarth & @CenterForAstro #TEMPO mission successfully launched. TEMPO will provide hourly, daytime measurements of air quality in North America. It will monitor three main pollutants and reveal disparities in exposure in our cities and communities: https://t.co/wqhHwh96tK pic.twitter.com/FE3dJaOv5b