Η Φινλανδία υποδέχεται τον ισχυρότερο υπερυπολογιστή της Ευρώπης

Ο LUMI, ο πρώτος ισχυρότερος υπερυπολογιστής στην Ευρώπη και ο τρίτος ισχυρότερος στον κόσμο, εγκαινιάστηκε τη Δευτέρα στο Kajaani της Φινλανδίας περίπου 500 χιλιόμετρα βόρεια του Ελσίνκι.

Σύμφωνα με το δελτίου Τύπου που εξέδωσε η εταιρεία, ο υπερυπολογιστής θα χρησιμοποιείται για την κατανόηση περίπλοκων φαινομένων, όπως είναι η κλιματική αλλαγή αλλά ταυτόχρονα θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και της κβαντικής τεχνολογίας.

Ο υπολογιστής, οποίος μπορεί να παράγει ισχύ ισοδύναμη με περίπου δύο εκατομμύρια φορητούς υπολογιστές, ανήκει στην EuroHPC και λειτουργεί από μία κοινοπραξία δέκα χωρών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο LUMI (Large Unified Modern Infrastructure) είναι πολύ φιλικός προς το περιβάλλον, ένα χαρακτηριστικό που το διαφοροποιεί από τους υπερπολογιστές που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας.

