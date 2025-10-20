Η «έξυπνη ένεση» που μπορεί να συρρικνώσει τους όγκους κεφαλής και τραχήλου μέσα σε έξι εβδομάδες

Μια «έξυπνη ένεση» τριπλής δράσης μπορεί να συρρικνώσει τους όγκους σε ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου του λαιμού εντός έξι εβδομάδων, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν «απίστευτα ενθαρρυντικά» τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής.

Ο καρκίνος κεφαλής και τραχήλου είναι η έκτη πιο συχνή μορφή της νόσου στον κόσμο. Εάν εξαπλωθεί ή επανεμφανιστεί μετά από τυπική θεραπεία, στους ασθενείς μπορεί να προσφερθεί ανοσοθεραπεία και χημειοθεραπεία. Αλλά εάν αυτό αποτύχει, συχνά υπάρχουν λίγα που μπορούν να κάνουν οι γιατροί.

Έρευνα έδειξε ότι ένα φάρμακο που ονομάζεται αμιβανταμάμπη, χορηγούμενο ως ένεση, μπορεί να συρρικνώσει τους όγκους σε ασθενείς με υποτροπιάζοντα ή μεταστατικό καρκίνο που είχαν δοκιμάσει ανοσοθεραπεία και χημειοθεραπεία. Λεπτομέρειες παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας στο Βερολίνο.

Ο καθηγητής Kevin Harrington, καθηγητής βιολογικών θεραπειών για τον καρκίνο στο Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο στο Λονδίνο και σύμβουλος ογκολόγος στο Royal Marsden NHS Foundation trust, δήλωσε: «Το να βλέπουμε αυτό το επίπεδο οφέλους για τους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε πολυάριθμες θεραπείες είναι απίστευτα ενθαρρυντικό. Αυτό θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει μια πραγματική αλλαγή στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου. Όχι μόνο όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, αλλά και τον τρόπο που παρέχουμε φροντίδα».

Τι είναι η αμιβανταμάμπη

Πρόσθεσε πως «αυτή είναι η πρώτη φορά που δοκιμάσαμε αυτό το είδος θεραπείας τριπλής δράσης για ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου των οποίων η νόσος έχει υποτροπιάσει μετά τη θεραπεία. Η αμιβανταμάμπη είναι ένα έξυπνο φάρμακο που όχι μόνο μπλοκάρει δύο βασικές οδούς καρκίνου, αλλά βοηθά επίσης το ανοσοποιητικό σύστημα να κάνει τη δουλειά του. Σε αντίθεση με πολλές θεραπείες για τον καρκίνο που απαιτούν ώρες σε νοσοκομειακή καρέκλα, η αμιβανταμάμπη χορηγείται ως απλή ένεση κάτω από το δέρμα. Αυτό την καθιστά ταχύτερη, πιο βολική και ενδεχομένως ευκολότερη στην εφαρμογή της σε εξωτερικά ιατρεία - ή ακόμα και στο σπίτι στο μέλλον».

Η δοκιμή Orig-AMI 4, που χρηματοδοτήθηκε από τη φαρμακευτική εταιρεία Janssen, περιελάμβανε ασθενείς από 11 χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου. Κάθε ένας από αυτούς είχε υποτροπιάζον ή μεταστατικό πλακώδες καρκίνωμα κεφαλής και τραχήλου (HNSCC)- μια δύσκολα θεραπεύσιμη μορφή που συχνά επανεμφανίζεται μετά από τυπικές θεραπείες.

Μια ομάδα 86 ασθενών στη μελέτη, οι οποίοι είχαν λάβει ανοσοθεραπεία και χημειοθεραπεία, έλαβαν αμιβανταμάμπη. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 76% αυτής της ομάδας είδε τους όγκους τους να συρρικνώνονται ή να σταματούν να αναπτύσσονται.

Το χρονικό πλαίσιο κατά το οποίο ανταποκρίθηκαν οι ασθενείς, ήταν εντός έξι εβδομάδων κατά μέσο όρο και η θεραπεία ήταν γενικά καλά ανεκτή. Οι περισσότερες παρενέργειες ήταν ήπιες έως μέτριες. Η μέση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου των ασθενών που έλαβαν αμιβανταμάμπη ως μονοθεραπεία ήταν 6,8 μήνες.

Η αμιβανταμάμπη είναι ένα φάρμακο που στοχεύει τον καρκίνο με τρεις τρόπους. Αναστέλλει τόσο τον EGFR (υποδοχέα επιδερμικού αυξητικού παράγοντα), μια πρωτεΐνη που βοηθά στην ανάπτυξη των όγκων, όσο και τον MET, μια οδό που χρησιμοποιούν συχνά τα καρκινικά κύτταρα για να ξεφύγουν από τη θεραπεία. Βοηθά επίσης, στην ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος για να επιτεθεί στον όγκο.

«Πριν ξεκινήσω τη δοκιμή, δεν μπορούσα να μιλήσω»

Ο Carl Walsh έχει καρκίνο της γλώσσας και συμμετείχε στη δοκιμή τον Ιούλιο μετά την αποτυχία της χημειοθεραπείας και της ανοσοθεραπείας. «Βρίσκομαι τώρα στον έβδομο κύκλο θεραπείας μου. Μέχρι στιγμής λειτουργεί καλά και είμαι πολύ ευχαριστημένος με την πρόοδο», είπε ο 59χρονος από το Μπέρμιγχαμ.

«Πριν ξεκινήσω τη δοκιμή, δεν μπορούσα να μιλήσω σωστά και το φαγητό ήταν δύσκολο, αλλά το πρήξιμο έχει υποχωρήσει πολύ και δεν νιώθω τον ίδιο πόνο που ένιωθα παλιά. Μερικές φορές ξεχνάω ακόμη και ότι έχω καρκίνο».

Με πληροφορίες από Guardian