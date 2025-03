Η Apple αντιμέτωπη με αγωγή 1 δισ. δολαρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο για το σκάνδαλο «Batterygate»

Η δικαστική διαμάχη για το σκάνδαλο «Batterygate» της Apple στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζεται, καθώς η εταιρεία είτε θα κληθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της στο δικαστήριο, είτε να καταβάλει αποζημιώσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε καταναλωτές που επηρεάστηκαν.

Το Εφετείο του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάσισε ότι η συλλογική αγωγή που κατατέθηκε από τον ακτιβιστή για τα δικαιώματα των καταναλωτών Τζάστιν Γκούντμαν μπορεί να προχωρήσει, απορρίπτοντας το αίτημα της Apple για απόρριψη της υπόθεσης.

«Το Εφετείο έδωσε το πράσινο φως στη συλλογική αγωγή που εκπροσωπεί εκατομμύρια χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατηγορεί την Apple ότι εσκεμμένα επιβράδυνε τις μπαταρίες των iPhone», ανέφερε ο Γκούντμαν.

Ποιους αφορά η αγωγή;

Η υπόθεση αφορά περίπου 24 εκατομμύρια χρήστες iPhone που είχαν τις συσκευές τους "επιβραδυμένες" λόγω της πολιτικής της Apple. Συγκεκριμένα, η αγωγή αφορά τα μοντέλα iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7 και 7 Plus.

Όσοι χρήστες είχαν αυτά τα τηλέφωνα μπορούν να εγγραφούν στη δημόσια συλλογική αγωγή μέχρι τις 7 Ιουνίου, χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα να κινηθούν νομικά εναντίον της Apple ατομικά.

Τι ήταν το “Batterygate” και πώς αντέδρασε η Apple;

Το σκάνδαλο “Batterygate” ξέσπασε το 2017, όταν οι χρήστες άρχισαν να διαμαρτύρονται ότι τα iPhone τους γίνονταν όλο και πιο αργά χωρίς προφανή λόγο. Αργότερα, αποκαλύφθηκε ότι η Apple είχε εσκεμμένα μειώσει την απόδοση των συσκευών, ώστε να αποτρέψει απότομες απενεργοποιήσεις λόγω φθαρμένων μπαταριών.

Υπό την πίεση των καταναλωτών και των δικαστικών αρχών, η Apple προχώρησε σε μια δημόσια συγγνώμη και μείωσε το κόστος αντικατάστασης μπαταρίας από 65 σε 25 λίρες μέχρι το τέλος του 2018. Στις ΗΠΑ, η τιμή αντικατάστασης μειώθηκε στα 29 δολάρια.

Μετά το "Batterygate", η Apple προχώρησε σε αρκετές αλλαγές, όπως:

Εμφάνιση της υγείας της μπαταρίας στις ρυθμίσεις των iPhone.

Δυνατότητα απενεργοποίησης της επιβράδυνσης της απόδοσης λόγω παλιάς μπαταρίας.

Έξυπνη φόρτιση, ώστε να διατηρείται η μπαταρία στο 80% κατά τη διάρκεια της νύχτας για την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής της.

Υπολογισμός κύκλων φόρτισης, ημερομηνίας κατασκευής και πρώτης χρήσης της μπαταρίας.

Apple vs Δικαιοσύνη – Τι θα συμβεί τώρα;

Παρότι η Apple υποστηρίζει ότι οι αλλαγές που έκανε προστατεύουν τους χρήστες, η εταιρεία καλείται πλέον να αποδείξει στο δικαστήριο ότι δεν παραπλάνησε συνειδητά εκατομμύρια καταναλωτές.

Η δικαστική μάχη βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και αν η Apple χάσει, μπορεί να αναγκαστεί να πληρώσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε αποζημιώσεις. Το αποτέλεσμα της δίκης θα μπορούσε να αποτελέσει προηγούμενο για αντίστοιχες αγωγές σε άλλες χώρες.

Μείνετε συντονισμένοι για τις εξελίξεις στην υπόθεση που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι τεχνολογικές εταιρείες διαχειρίζονται τη διάρκεια ζωής των προϊόντων τους.